Ольга Бузова призналась, что помогает родителям и бабушке деньгами

И поделилась семейным снимком.

Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила в соцсетях, что невероятно ценит родных и даже отдает им часть своей зарплаты. Звезда уверена — каждый должен поддерживать финансово своих родителей, особенно, если такая возможность есть.

Наши родители, бабушки и дедушки — это люди, которые вложили в нас самое лучшее, которые нас воспитали🙏🏻 Считаю, что мы должны поддерживать их и помогать. И прежде всего финансово. На кого им еще положиться? Для меня семья — это ценность! И пока у меня будет возможность, я буду всегда им помогать. Вы же помните мою бабушку, ну разве возможно ее оставить без нового платьишка или костюмчика… А на помадку новую!

— написала Ольга Бузова, поделившись фотографией с мамой, сестрой и бабушкой.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

11 Авг 2018 в 5:56 PDT Звезда также предложила многим подписчикам вспомнить, когда они в последний раз просто сидели и разговаривали с родителями или, например, с бабушкой.

Поклонники Ольгу поддержали и согласились, что важно не забывать про своих близких. «Золотые слова. Беречь надо семейные связи», «Оля, ты умничка, семья это святое🌷», «Об этом можно было бы и не писать тут — это и так обязанность каждого сына-дочери и внуков», — можно прочесть в комментариях. Также многие отметили, что женская половина семьи Ольги выглядит прекрасно и очень молодо, в том числе, и ее бабушка.

Напомним, что некоторое время назад бабушка Ольги Бузовой оказалась в центре внимания поклонников звезды. Дело в том, что Алла Тимофеевна живет в литовском городе Клайпеда, где в марте состоялось шоу Филиппа Киркорова . Женщина не только посетила концерт певца, но и станцевала с ним на сцене, удивив своей энергичностью и задором.

Фото: Instagram @buzova86