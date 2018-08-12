Пьяные мужчины заставили ребенка искупаться на пляже в Анапе

Трое пьяных мужчин заставили ребенка искупаться ночью на Высоком берегу. Об этом сообщил «Блокнот Анапа».

Все произошло 9 августа. На пляж пришли маленький мальчик и трое мужчин, которым на вид за 50 лет. Свидетели рассказали, что взрослые были пьяны. Такой вывод они сделали, понаблюдав за ними. Мужчины уговаривали ребенка искупаться в море. Для этого они использовали разные методы, в том числе и унижение. Нетрезвые отдыхающие издевались над ним, спрашивая, «мужик ли он». В итоге ребенок зашел в воду, а они остались на берегу. После мужчины перестали наблюдать за несовершеннолетним.

На берегу сидели и другие туристы. Они сами начали следить за ребенком и были готовы в любой момент броситься к нему.

Вскоре мальчик вышел из моря.