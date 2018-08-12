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В Челябинской области трёхлетний малыш один ушёл из дома и гулял по городу
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В Челябинской области трёхлетний малыш один ушёл из дома и гулял по городу 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Чебаркуле трёхлетний ребёнок самостоятельно ушёл из дома и один блуждал по улице. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, малыша обнаружили прохожие, которые доставили его в отдел полиции.
На малыша, гуляющего одного, обратили внимание прохожие
— Мальчик вышел из дома в тот промежуток времени, когда бабушка вышла из квартиры, а мама ещё не пришла, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Малыша обнаружили довольно быстро, он ходил по улице. Ребёнка передали сотрудникам полиции, которые связались с родителями мальчика.
— Семья характеризуется благополучной, — добавили в ГУ МВД. Сейчас проводится проверка. По её итогам будет принято решение, привлекать или нет родителей мальчика к административной ответственности.
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