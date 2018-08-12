В Челябинской области трёхлетний малыш один ушёл из дома и гулял по городу

В Чебаркуле трёхлетний ребёнок самостоятельно ушёл из дома и один блуждал по улице. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, малыша обнаружили прохожие, которые доставили его в отдел полиции.

На малыша, гуляющего одного, обратили внимание прохожие

— Мальчик вышел из дома в тот промежуток времени, когда бабушка вышла из квартиры, а мама ещё не пришла, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Малыша обнаружили довольно быстро, он ходил по улице. Ребёнка передали сотрудникам полиции, которые связались с родителями мальчика.

— Семья характеризуется благополучной, — добавили в ГУ МВД. Сейчас проводится проверка. По её итогам будет принято решение, привлекать или нет родителей мальчика к административной ответственности.