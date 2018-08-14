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В Ленобласти произошло ДТП. Погиб подросток
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В Ленобласти произошло ДТП. Погиб подросток 

РИА «ФедералПресс» 14 августа 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ленобласти на перекрестке Пикалево — Струги столкнулись два автомобиля, передают «Nation News». Водитель «Рено Логан» не уступил дорогу легковому «Инфинити».
В результате столкновения водитель и 14-летний пассажир «Рено Логан» скончались на месте. Также пострадали два ребенка, сидевшие в «Инфинити». Взрослые не пострадали.
Ранее в Волховском районе Петербурга столкнулись два автомобиля, пишут «Невские новости». В результате ДТП были госпитализированы два ребенка, две женщины и два водителя. Сообщается, что один из водителей выехал на встречную полосу.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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