В Башкирии назвали города с самой высокой и низкой рождаемостью

Башкортостанстат составил рейтинг городов в Башкирии по количеству рожденных детей. Статистика составлена по данным за январь-июнь 2018 года.

Лидером в рейтинге стала столица Башкирии. Так, в Уфе с начала года на свет появились 6050 детей. На втором месте оказался Стерлитамак с показателем 1468 детей, а на третьем — Нефтекамск. Там родились 860 малышей.

Следующими в списке идут города Салават, где на свет появилось 697 детей, Октябрьский — 685, Туймазы — 447, Ишимбай — 356, Сибай — 347, Белорецк — 341, Мелеуз — 331, Кумертау — 320, Бирск — 240, Учалы — 233, Белебей — 224, Благовещенск — 187.

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