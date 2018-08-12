В Челябинске завершены поиски 20-летней женщины, пропавшей с годовалым ребёнком

В Челябинске завершены поиски 20-летней женщины с годовалым ребёнком, которые пропали в минувшую пятницу, 10 августа. С ними всё в порядке. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.

Никаких противоправных действий в отношении женщины и её ребёнка не совершалось

Ирина с дочерью ушли вечером из дома на улице Пети Калмыкова и на связь больше не выходили. Родственники забили тревогу. Сотрудники полиции разослали ориентировку на молодую маму и малышку.

Сегодня, 12 августа, женщину разыскали сотрудники полиции.

— Женщина и ребёнок живы и здоровы, никаких противоправных действий в их отношении не совершалось, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как подчеркнули в полиции, информация о том, где столько времени была Ирина и её дочь и почему она не выходила на связь, пока не разглашается.