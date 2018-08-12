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В Челябинске завершены поиски 20-летней женщины, пропавшей с годовалым ребёнком
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В Челябинске завершены поиски 20-летней женщины, пропавшей с годовалым ребёнком 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске завершены поиски 20-летней женщины с годовалым ребёнком, которые пропали в минувшую пятницу, 10 августа. С ними всё в порядке. Эту информацию подтвердили в ГУ МВД по Челябинской области.
Никаких противоправных действий в отношении женщины и её ребёнка не совершалось
Ирина с дочерью ушли вечером из дома на улице Пети Калмыкова и на связь больше не выходили. Родственники забили тревогу. Сотрудники полиции разослали ориентировку на молодую маму и малышку.
Сегодня, 12 августа, женщину разыскали сотрудники полиции.
— Женщина и ребёнок живы и здоровы, никаких противоправных действий в их отношении не совершалось, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Как подчеркнули в полиции, информация о том, где столько времени была Ирина и её дочь и почему она не выходила на связь, пока не разглашается.
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Женский форум
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