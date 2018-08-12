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Под Костромой пятилетний малыш упал в озеро и утонул
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Под Костромой пятилетний малыш упал в озеро и утонул 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области вода унесла жизнь еще одного ребенка, узнал KOSTROMA.TODAY. Жертвой стал 5-летний мальчик.
Как сообщает портал «СМИ44», трагедия произошла в Судиславле на озере Комсомольское. 11 августа вечером маленький мальчик гулял возле своего дома без присмотра взрослых. А потом малыш решил отправиться на местный водоем.
По предварительным данным, малыш не купался в озере, а случайно поскользнулся и упал в водоем. Выбраться из воды не смог.
Тело малыша нашел отчим, он и достал его из воды.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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