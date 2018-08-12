Под Костромой пятилетний малыш упал в озеро и утонул

В Костромской области вода унесла жизнь еще одного ребенка, узнал KOSTROMA.TODAY. Жертвой стал 5-летний мальчик.

Как сообщает портал «СМИ44», трагедия произошла в Судиславле на озере Комсомольское. 11 августа вечером маленький мальчик гулял возле своего дома без присмотра взрослых. А потом малыш решил отправиться на местный водоем.

По предварительным данным, малыш не купался в озере, а случайно поскользнулся и упал в водоем. Выбраться из воды не смог.

Тело малыша нашел отчим, он и достал его из воды.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.