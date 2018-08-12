Топ-10 звезд, родивших после 40 лет

Споры об идеальном возрасте для рождения детей не кончатся никогда. Кто-то считает, что чем раньше, тем лучше, а кто-то уверен: сначала нужно найти свое место в жизни и только потом заводить детей. Вспоминаем известных актрис и певиц, которые родили детей после 40 лет.

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В 1999 году Моника Беллуччи вышла замуж за Венсана Касселя (51). Через пять лет она родила своего первенца — дочку Деву (13). Причем всего за пару недель до своего 40-летия. А спустя еще пять лет на свет появилась вторая дочь пары Леони (8). К сожалению, Моника и Венсан расстались в 2013-м, но они остались в прекрасных отношениях.

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Бывшая жена Сильвестра Сталлоне (72) (и экранная жена Драго из «Рокки 4») родила пятого ребенка от своего 39-летнего супруга Маттиа Десси этим летом — дочку назвали Фрида. Бригитте в этот момент было уже 54 года. Это первая дочка в ее большой семье. У нее есть еще четверо сыновей от предыдущих отношений: 34-летний Джулиан, 29-летний Киллиан, 25-летний Дуглас и 23-летний Рауль.

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До 40 лет Сальма была несказанно занята — она завоевывала Голливуд. Так что первого ребенка — дочку Валентину (10) — она родила в 41 год. Правда, с ее отцом, французским миллиардером Франсуа Анри Пино (56), она рассталась через несколько месяцев. Но вскоре они помирились и поженились.

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Ева Мендес — самая скрытная звезда Голливуда. Она не афишировала свой роман с Райаном Гослингом (37) и никогда не рассказывала о своих отношениях, а во время первой беременности даже из дома не выходила! Так что рождение дочки Эсмеральды (4) в 2014-м стало для поклонников полной неожиданностью. Вторую беременность Ева скрывала точно так же, но на этот раз поклонники уже не удивлялись, и в 2016-м на свет появилась Амада (2). Еве было 40 и 42.

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Звезда сериала «Друзья» родила дочку Коко (14) от актера Дэвида Аркетта (46) в 40 лет. За три года до этого у Кортни случился выкидыш, а после — еще несколько. В 2010-м актриса рассталась с Аркеттом (правда, развелись они только через три года).

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Мэрайя родила близняшек Мороккана и Монро в 41 год, прибегнув к помощи ЭКО, от своего уже бывшего супруга Ника Кэннона (37). По признанию самой певицы, беременность протекала очень тяжело, так что больше детей она не планирует. «У меня был гестационный диабет, преэклампсия (высокое артериальное давление, создающее угрозу жизни матери и плода), и все эти вещи, о которых вы даже не захотите знать».

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А вот Джей Ло, хотя тоже прибегла к помощи ЭКО и родила двойняшек Макса (10) и Эмму (10) от Марка Энтони (49) незадолго до своего 40-летия, не прочь родить еще. «Я хочу много детей. Может, четверо или пятеро». Но уже не от Марка, она развелась с ним в 2011-м.

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Ким родила дочь Айрленд (22) от второго мужа Алека Болдуина (60) в 41 год, через год после свадьбы. Но отношения у Алека не заладились ни с Ким, ни с Айрленд. С женой он развелся в 2001-м, а в 2007-м вдрызг поругался с дочерью. Тогда Айрленд пропустила запланированный звонок от Алека, а он так взбесился, что оставил ей голосовое сообщение, в котором назвал ее «грубой безрассудной маленькой свиньей». Тогда девочке было всего 12 лет.

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Своего первенца, сына Эйссу, младшая сестра Майкла Джексона родила в 50 лет. А спустя всего три месяца после родов она рассталась с мужем, катарским миллионером Виссамом аль-Мана. Теперь она воспитывает сына одна.

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Уме Турман было 42 года, когда она родила своего третьего ребенка — девочку с длинным именем Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс Турман-Бюссон (6). Отец девочки — предприниматель из Швейцарии и миллиардер Арпад Бассон. Они собирались пожениться, но расстались в 2014 году. С тех пор они через суд решают вопрос опеки над общей дочкой. Бюссон даже пытался доказать, что у Умы проблемы с алкоголем и серьезные трудности с психикой. Но все закончилось хорошо — Ума получила преимущественное право опеки над дочерью.

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