Эта учительница дала письменное задание детям в ее классе. Но она рыдала, когда ребенок написал это!

Учительница начальных классов попросила своих учеников написать сочинение о том, что они хотели, чтобы Бог сделал для них…

В конце дня, проверяя работы детей, она прочитала то, что заставило ее плакать.

Ее муж, который только зашел в комнату, увидел, что она плачет, и спросил ее: «Что случилось?»

Она ответила: «Прочитай. Это одно из сочинений моих учеников…»

«О Боже, сегодня я попрошу тебя о кое-чем особенном — преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место. Жить как телевизор в моем доме.

Чтобы у меня было свое особое место, и моя семья всегда была вокруг меня. Чтобы меня принимали всерьез, когда я говорю…

Я хочу быть в центре внимания и быть услышанным без заминок и вопросов.

Я хочу получать такое же особое внимание, которое достается телевизору, когда он работает.

Быть в компании моего отца, когда он приходит домой с работы, даже когда он устал.

И я хочу, чтобы моя мама была со мной, даже когда она грустит и расстраивается, вместо того, чтобы игнорировать меня… и…

Я хочу, чтобы мои братья боролись, чтобы поболтать со мной, я хочу чувствовать, что вся моя семья хочет провести время со мной. И последнее, но не менее важное, я хочу, чтобы я мог сделать их всех счастливыми и развлекать их…

Господи, я не прошу тебя о многом… я просто хочу жить, как все телевизоры.»

В этот момент муж сказал: «Боже мой, бедный ребенок. Какие ужасные родители!»

Жена посмотрела на него и сказала: «Это сочинение нашего сына!»