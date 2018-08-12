Эта учительница дала письменное задание детям в ее классе. Но она рыдала, когда ребенок написал это! 

Учительница начальных классов попросила своих учеников написать сочинение о том, что они хотели, чтобы Бог сделал для них…
В конце дня, проверяя работы детей, она прочитала то, что заставило ее плакать.
Ее муж, который только зашел в комнату, увидел, что она плачет, и спросил ее: «Что случилось?»
Она ответила: «Прочитай. Это одно из сочинений моих учеников…»
«О Боже, сегодня я попрошу тебя о кое-чем особенном — преврати меня в телевизор. Я хочу занять его место. Жить как телевизор в моем доме.
Чтобы у меня было свое особое место, и моя семья всегда была вокруг меня. Чтобы меня принимали всерьез, когда я говорю…
Я хочу быть в центре внимания и быть услышанным без заминок и вопросов.
Я хочу получать такое же особое внимание, которое достается телевизору, когда он работает.
Быть в компании моего отца, когда он приходит домой с работы, даже когда он устал.
И я хочу, чтобы моя мама была со мной, даже когда она грустит и расстраивается, вместо того, чтобы игнорировать меня… и…
Я хочу, чтобы мои братья боролись, чтобы поболтать со мной, я хочу чувствовать, что вся моя семья хочет провести время со мной. И последнее, но не менее важное, я хочу, чтобы я мог сделать их всех счастливыми и развлекать их…
Господи, я не прошу тебя о многом… я просто хочу жить, как все телевизоры.»
В этот момент муж сказал: «Боже мой, бедный ребенок. Какие ужасные родители!»
Жена посмотрела на него и сказала: «Это сочинение нашего сына!»