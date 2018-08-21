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Брэд Питт боится, что Анджелина Джоли перевезет детей в Англию
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Брэд Питт боится, что Анджелина Джоли перевезет детей в Англию 

Sunmag 21 августа 2018
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Брэд Питт и Анджелина Джоли продолжают бороться за опеку над детьми. На прошлой неделе адвокаты актрисы намеренно обвинили Брэда в уклонении от уплаты алиментов, эта неделя началась с ложных слухов о том, что Анджелина срочно госпитализирована в реабилитационный центр, где уже лежала два года назад с пищевым расстройством. Как вы видите, бывшие супруги используют все средства, чтобы повлиять на общественное мнение и добиться очков в свою пользу в суде.
Вторник начался с сообщений о том, что Анджелина пригрозила Брэду перевезти детей в Лондон, полностью лишив бывшего мужа возможности видеться с ними. «Брэду придется преодолевать огромное расстояние каждый раз, когда он захочет провести время со своими детьми», — рассказали источники. По их словам, актер пребывает в ярости: назвал поведение бывшей супруги «отвратительным» и уверен, что переезд плохо отразится на детях и еще больше их травмирует.
Сама же Анджелина тем временем старается делать хорошую мину при плохой игре. Пока таблоиды выясняли, лежит ли она в рехабе, актриса вместе с детьми попала в объективы папарацци на выходе из супермаркета в Лос-Анджелесе. Она старалась выглядеть уравновешенной и безмятежной.
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Женский форум  Ещё 27 источников 
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