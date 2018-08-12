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Как сейчас выглядят дети Анджелины Джоли и Брэда Питта?
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Как сейчас выглядят дети Анджелины Джоли и Брэда Питта? 

Peopletalk 50 минут назад
Фото: Peopletalk
В 2014-м году Анджелина Джоли (43) и Брэд Питт (54) поженились после девяти лет отношений. А уже в 2016-м Джоли подала на развод и заявила, что сделала это ради благополучия и безопасности их детей. Правда, бракоразводный процесс длится до сих пор, а главный предмет спора бывших супругов — как раз опека над детьми.
Всего у пары трое биологических детей и трое усыновленных. Кстати, за время пока родители пытаются развестись, их дети успели очень повзрослеть! Уверены, что ты не узнаешь их в этих молодых людях.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-sejchas-vyglyadyat-deti-andzheliny-dzholi-i-breda-pitta/
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