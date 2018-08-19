Один балл в пользу Питта: суд позволил ему чаще видеть детей

Уже почти два года знаменитые голливудские актеры Анджелина Джоли Брэд Питт не могут официально поставить точку в своих отношениях. Некогда счастливая пара постоянно находится в состоянии конфликта, так как не может прийти к соглашению во многих вопросах, которые касаются опеки над детьми и раздела имущества. Но мужчина добился более частых встреч с наследниками.

Казалось бы, еще совсем недавно главные герои фильма «Мистер и миссис Смит» демонстрировали идиллию, но их романтические отношения завершились так же внезапно, как и начались. Осенью 2016-го Анджелина Джоли заявила, что Брэд Питт злоупотреблял алкоголем и проявлял агрессию к детям, потому она решила с ним развестись. Но у бывших влюбленных оказалось много взаимных претензий, что отсрочило расторжение брака. Теперь стало известно, что суд обязал женщину позволить отцу чаще видеть шестерых детей, трое из которых являются приемными.

Один балл в пользу Питта — теперь он может видеть отпрысков через день как минимум четыре часа в будни и как минимум 12 часов в выходные дни. Напомним, Анджелина обвинила мужа в уплате слишком скромных алиментов, подчеркнув, что с момента их расставания он не перевел на ее счет ни одной существенной суммы. Заявление сразу опроверг адвокат Брэда. Его подзащитному не привыкать к нападкам Джоли, которую тот называет лицемеркой.

Также стало известно, что из-за претензий благоверного женщина рискует потерять опеку над детьми. По данным СМИ многодетная мать на фоне постоянного стресса даже попала в психиатрическую клинику.