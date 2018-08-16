Суд определил, сколько часов Брэд Питт должен проводить с детьми

Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании в сентябре 2016 года, но до сих пор пара не может прийти к соглашению по поводу опеки на своими детьми. У экс-возлюбленных шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят Джоли-Питт, но только Шайло, Нокс и Вивьен являются биологическими детьми супругов. На днях актриса обвинила экс-супруга в неуплате алиментов. На что представители Питта заявили, что он не только не только обговоренную сумму, но и даже больше. А все претензии Анджелины актер расценивает как очередную провокацию, чтобы не давать ему встречаться с детьми. Джоли хочет получить единоличную опеку, а Брэд с этим не согласен.

Сейчас же стало известно, что Питт выиграл первый суд у Джоли. Согласно решению, отец может проводить с детьми каждый день по 4 часа во время их учебы и по 12 часов в выходные и каникулы. Как отреагировала на это Анджелина, не уточняется. Но пока финальное соглашение между супругами еще не подписано, так что не исключено, что актриса попытается обернуть ситуацию в свою сторону. Следующее заседание суда назначено на 21 августа.

Фото: EPA