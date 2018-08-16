Ещё
Суд определил, сколько часов Брэд Питт должен проводить с детьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суд определил, сколько часов Брэд Питт должен проводить с детьми 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Теперь Анджелина Джоли обязана исполнять предписание суда.
Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании в сентябре 2016 года, но до сих пор пара не может прийти к соглашению по поводу опеки на своими детьми. У экс-возлюбленных шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят Джоли-Питт, но только Шайло, Нокс и Вивьен являются биологическими детьми супругов. На днях актриса обвинила экс-супруга в неуплате алиментов. На что представители Питта заявили, что он не только не только обговоренную сумму, но и даже больше. А все претензии Анджелины актер расценивает как очередную провокацию, чтобы не давать ему встречаться с детьми. Джоли хочет получить единоличную опеку, а Брэд с этим не согласен.
Сейчас же стало известно, что Питт выиграл первый суд у Джоли. Согласно решению, отец может проводить с детьми каждый день по 4 часа во время их учебы и по 12 часов в выходные и каникулы. Как отреагировала на это Анджелина, не уточняется. Но пока финальное соглашение между супругами еще не подписано, так что не исключено, что актриса попытается обернуть ситуацию в свою сторону. Следующее заседание суда назначено на 21 августа.
Фото: EPA
Letidor.ru: последние новости
В Британии мальчик страдает от 50 видов аллергий, в том числе и на свои слезы Максим Галкин показал забавное видео, как сын играет на рояле Иосиф Пригожин и Валерия решили обустроить в доме детскую комнату
Женский форум  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Названа причина расставания принца Уильяма и Кейт27
Бикини из скотча: что нас ждет дальше?
Названа самая сексуальная национальность для россиян107
Найдена «самая красивая преступница»4
Видео
06:13
Можно ли умереть от шоколада
Еда
09:35
Знаменитости, избивавшие жен
Звёзды
07:36
Звезды, которые увеличили грудь и пожалели
Звёзды
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:15
Матильда Шнурова показала всем документы о разводе
Звёзды
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение