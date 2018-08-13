Что подарить первокласснику: 20 интересных идей на любой вкус и кошелек

Уверены, с такими подарками ваши шестилетки и семилетки с радостью войдут в новый для них мир школьных знаний!

Что подарить ребенку по случаю его первой линейки и Первого звонка? «Летидор» выяснил, какие подарки не оставят ни одного первоклашку (и вас, если честно, тоже) равнодушным!

Игровой набор «Идем в школу» («Росмэн»)

Интересным и полезным подарком для первоклассника станет игровой набор «Идем в школу». В нем любимые герои — Пеппа, щенок Денни, овечка Сьюзи и котенок Кенди — оказываются в точно такой же обстановке, как и ребенок на уроке за школьными партами.

С помощью этого ролевого набора можно проигрывать с ребенком различные ситуации, которые возникают в школьной жизни.

Как познакомиться с одноклассниками? Как обращаться к учителю? Как правильно вести себя на уроке? На эти и другие вопросы помогут ответить маленькие помощники из игрового набора!

Кроме того, во время игры первоклассник может выступать и в роли учителя. Пусть ваш ребенок пересказывает Пеппе и ее друзьям пройденный на уроке материал — это станет лучшим способом для запоминания и усваивания новых знаний.

Возраст:от 3 до 8 лет Средняя цена:1900 рублей

Зубная щетка ISSA mini с помощниками-смайликами (FOREO)

Сделать уроки, собрать с вечера портфель, почистить зубы… У первоклассника теперь столько важных дел, что первое время ему потребуются помощники!

Эта зубная щетка c силиконовыми щетинками напомнит школьнику, что пора почистить зубы, и проследит, достаточно ли времени он этому уделил. Если ребенок регулярно и качественно следит за гигиеной полости рта, смайлик на щетке улыбается, если чистка не была завершена — появляются две недовольные рожицы.

А если щеткой не пользовались 12 часов — загорается нахмуренный смайлик!

Так что родители тоже могут следить за гигиеной полости рта своего ребенка — для этого достаточно лишь взглянуть на его щетку.

Возраст:от 5 лет Средняя цена:8400 рублей

Настольная игра «Ответь за 5 секунд» («Мосигра»)

«Назови две детские книги!», «Назови два прямоугольных предмета!», «Назови два вида супа!» — эти и другие задания юным участникам предстоит решить всего за 5 секунд (именно столько маленькие железные шарики катятся в часах-спирали).

Успели дать ответы — двигаетесь вперед по полю. Не успели — остаетесь на месте. А еще внутри встречаются вопросы из школьной программы. Простые, но важные и развивающие.

Для первоклассника это отличный подарок, который научит ребенка быстро реагировать на любые вопросы учителя и расширит словарный запас.

На желтой стороне карточки — 2 простых вопроса для детей 6-9 лет. На красной — 3 более сложных для детей 9-12 лет. Так что можно сказать, что эта игра — на вырост!

Возраст:от 6 лет Средняя цена:1490 рублей

Детские пеналы и мешки для обуви линейки Сats and dogs (Reisenthel/DesignBoom)

Красивым, полезным и при этом недорогим подарком для первоклассника станет набор из пенала и мешка для обуви. Ребенку точно понравится забавный принт с кошечками и собачками, а вам — то, что эти вещи выполнены из водонепроницаемых тканей, которые очень легко чистить!

И еще одна немаловажная деталь:

на мешке присутствуют светоотражающие элементы — для дополнительной безопасности на улице!

Средняя цена:490 рублей за один предмет

Конструктор «Лаборатория доктора Фокса» (LEGO®)

Ни один первоклассник не откажется построить собственную лабораторию, даже если она игрушечная. Кроме того, умение строить, проектировать и ставить эксперименты — неотъемлемая часть уроков труда, арифметики и природоведения.

Главными героями игры станут доктор Фокс, его робот-помощник и нарядные кошечки.

А ребенок будет управлять экспериментами Фокса: проводить исследования, пользоваться лазерами и растворами, записывать результаты и делать выводы.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:3000 рублей

Набор для творчества DohVinci «Арт-студия с мольбертом» (Hasbro)

DohVinci — набор для декорирования, который поможет раскрыть творческий потенциал школьника и научит аккуратности.

То, что нарисовано первоклассником в школе, заиграет новыми красками дома:

с таким набором заурядные картинки обретут объемную форму.

Арт-студия разовьет мелкую моторику рук, улучшит координацию движений и повысит мотивацию к учебе, ведь результат кропотливого труда можно повесить дома на стену.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:1129 рублей

Домики для карандашей («Росмэн»)

А вот вариант бюджетных подарков. Вы сможете подарить такие симпатичные домики для карандашей всем детям друзей или даже целому классу, куда поступил ваш ребенок.

Особенность такой карандашницы в том, что ее сначала нужно смастерить своими руками.

Для этого ребенок должен прикрепить все имеющиеся в наборе детали правильном порядке, и все это — без клея и ножниц!

Подобное занятие способствует развитию логического мышления и мелкой моторики, а также позволяет совместить приятное с полезным.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:129 и 107 рублей

3D ручки (Redwood 3D)

Наборы 3D ручек позволяют создавать объемные фигурки прямо в воздухе. Эти ручки научат первоклассника быть аккуратным и сосредоточенным, а позже — использовать эти умения в мастерстве поделок на уроках труда.

По трафарету ребенок сможет нарисовать в воздухе инопланетянина, принцессу, животное — кого угодно!

Набор не даcт устать: у ручек приятное на ощупь покрытие, удобная форма и небольшой вес, что позволяет рисовать сколько душе угодно.

Ручка совершенно безопасна, не имеет проводов и не нагревается. Осторожно! Рисование в воздухе вызывает привыкание и может «затянуть» не только ребенка, но и взрослого.

Возраст:от 7 лет Средняя цена:1000 рублей за ручку, сменный картридж — 700 рублей

Настольная игра «7 на 9» («Мосигра»)

«7 на 9» — настоящий проводник в мир арифметики, который научит ребенка реагировать на вопросы учителя быстрее одноклассников.

Правила игры таковы: на столе лежит карта с простым арифметическим действием.

Задача участников — как можно быстрее решить пример и положить на карту одну из своих, которая является решением задачи.

Как только игрок кладет карту на стол, условия меняются, и всем опоздавшим участникам предстоит решать новый пример. Побеждает тот, кто оставил на руках меньше всего карт.

Количество игроков:от 2 до 4 Возраст:от 7 лет Средняя цена:390 рублей

Набор пластилина Play-Doh «Оживающие фигуры» (Hasbro)

На уроках труда первоклассники учатся лепить из пластилина, а с Play-Doh это занятие станет еще интереснее.

Фигурки, слепленные собственными руками, можно оживить!

Для этого их нужно отсканировать с помощью специального приложения на гаджете. Одноклассники будут в восторге!

Возраст:от 3 лет Средняя цена:1500 рублей

Головоломка Perplexus Original (Spin Master)

Этот шар-лабиринт увлекает ребенка своей замысловатостью, а также развивает у него внимание и усидчивость.

Такая игра научит первоклассника сидеть смирно, сосредоточенно слушать учителя и при этом успевать думать.

В ходе игры ребенок должен преодолеть сложный маршрут, проведя шарик через лабиринт. Создатели головоломки расположили лабиринт в трехмерном пространстве, где не так просто найти правильный путь. На любом из этапов шарик может упасть, и придется начать игру заново: а как иначе учить первоклашку справляться с неудачами, если не в игровой форме?

Возраст:от 8 лет Средняя цена:2500 рублей

Научно-познавательный набор «Планетарий. Звездное небо» (4М)

Планетарий подойдет как для девочек — ценительниц прекрасного, так и для мальчиков — увлеченных исследователей. Набор развивает воображение, что пригодится на занятиях по рисованию, а также интерес к астрономии — на уроках природоведения первоклашка точно удивит учителя познаниями о вселенной!

Игрушка предлагает побыть звездочетом и собрать карту созвездий.

Более того, планетарий отлично дополнит интерьер детской комнаты — просто вставьте батарейки в устройство по окончанию сборки и насладитесь миром звездного неба.

Возраст:от 7 лет Средняя цена:800 рублей

Набор «Юный исследователь» с микроскопом и аксессуарами (Shantou Gepai)

Дрожжи, семена, морская соль, чешуя золотой рыбки и даже икра креветки — лишь малая часть того, что можно найти в наборе юного ученого и рассмотреть это в увеличенном виде с помощью микроскопа. Кто знает, на пороге какого открытия находятся ваш ребенок!

Увлечение микромиром научит первоклассника концентрировать свое внимание на важных вещах и быть внимательным.

А также в ненавязчивой форме расскажет ребенку, что мир не так прост, как кажется на первый взгляд.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:1900 рублей

Набор для рисования в темноте «Световой планшет» («Рисуй светом»)

Первоклассники много рисуют, а это развивает мелкую моторику, наблюдательность, усидчивость и помогает проявить эмоции, которых у детей хоть отбавляй! Планшет со светонакапливающим покрытием «Рисуй светом» подготовит ребенка к творческим дисциплинам в школе.

Светящийся рисунок держится на планшете полчаса, после чего исчезает, и можно готовить новый художественный шедевр.

Немаловажно то, что ребенку не придется менять воду, мыть руки и кисточки, что позволяет сосредоточиться исключительно на процессе рисования.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:1000 рублей

Интерактивные питомцы (Hatchimals)

Не знаете, как развить у первоклассника чувство ответственности? Просто купите ему интерактивного питомца, который требует внимания не меньше, чем домашние задания.

Это настоящее домашнее животное, которое может расти и развиваться вместе с ребенком!

Например, некоторые питомцы не просто сами вылупляются из игрушечного яйца, но и взрослеют под присмотром своего юного хозяина.

Возраст:от 5 лет Средняя цена:от 500 до 6000 рублей (зависит от характеристик)

Набор «Птерозавр» из серии «Французские опыты Науки с Буки: Динозавр» (BONDIBON)

Обнаружить динозавра может даже первоклассник! В процессе игры ребенок будет использовать инструменты настоящего палеонтолога: молоток, зубило, кисточку. А когда очистит кости гиганта от вековой пыли — приступит к сборке модели.

Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить птерозавра. Концентрация внимания, логика и терпение пригодятся как в игре, так и на уроках арифметики, чтения и рисования.

Возраст:от 6 лет Средняя цена:600 рублей

Настольная игра «В мире животных» из серии «Сундучок знаний» (Brainbox)

Трудно найти ребенка, который не любит животных. Этот сундучок знаний познакомит первоклассника с десятками животных, в том числе с редкими, такими как трубкозуб и сахарный планер. О некоторых из них даже родители могут слышать впервые!

Эта игра тренирует память, внимательность, а также поможет первокласснику преуспеть на уроках природоведения.

Игроки знакомятся с обитателями флоры и фауны за 10 секунд. Разъясняем, к чему такая спешка: в коробке — 71 карточка, на одной стороне — животное и факты о нем, на обратной стороне — 8 вопросов. За 10 секунд ребенку предстоит запомнить как можно больше фактов о животном, а по истечении времени — ответить на вопрос о нем. Если ответ верный — оставляем карточку у себя. Чур, подыгрывать ребенку! К концу игры у него должно остаться больше карточек, чем у вас.

Возраст:от 7 лет Средняя цена:1000 рублей

Набор «Моя лаборатория: СПА-салон» от (Science4you)

Познакомить девочку с наукой просто! В комплекте есть путеводитель по миру СПА, который расскажет про первые купальни и целебный свойства воды. С таким путеводителем первоклассница убивает двух зайцев: оттачивает мастерство чтения и углубляет познания о мире.

С помощью набора можно провести урок труда прямо дома: сделать бомбочки для ванной, пену и маски. Признайтесь, что пригодятся они не только дочери!

Возраст:от 7 лет Средняя цена:1700 рублей

Фото: Shutterstock.com, пресс-службы, открытые источники

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