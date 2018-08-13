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Что подарить первокласснику: 20 интересных идей на любой вкус и кошелек
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Что подарить первокласснику: 20 интересных идей на любой вкус и кошелек 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Уверены, с такими подарками ваши шестилетки и семилетки с радостью войдут в новый для них мир школьных знаний!
Что подарить ребенку по случаю его первой линейки и Первого звонка? «Летидор» выяснил, какие подарки не оставят ни одного первоклашку (и вас, если честно, тоже) равнодушным!
Игровой набор «Идем в школу» («Росмэн»)
Интересным и полезным подарком для первоклассника станет игровой набор «Идем в школу». В нем любимые герои — Пеппа, щенок Денни, овечка Сьюзи и котенок Кенди — оказываются в точно такой же обстановке, как и ребенок на уроке за школьными партами.
С помощью этого ролевого набора можно проигрывать с ребенком различные ситуации, которые возникают в школьной жизни.
Как познакомиться с одноклассниками? Как обращаться к учителю? Как правильно вести себя на уроке? На эти и другие вопросы помогут ответить маленькие помощники из игрового набора!
Кроме того, во время игры первоклассник может выступать и в роли учителя. Пусть ваш ребенок пересказывает Пеппе и ее друзьям пройденный на уроке материал — это станет лучшим способом для запоминания и усваивания новых знаний.
Возраст:от 3 до 8 лет  Средняя цена:1900 рублей
Зубная щетка ISSA mini с помощниками-смайликами (FOREO)
Сделать уроки, собрать с вечера портфель, почистить зубы… У первоклассника теперь столько важных дел, что первое время ему потребуются помощники!
Эта зубная щетка c силиконовыми щетинками напомнит школьнику, что пора почистить зубы, и проследит, достаточно ли времени он этому уделил. Если ребенок регулярно и качественно следит за гигиеной полости рта, смайлик на щетке улыбается, если чистка не была завершена — появляются две недовольные рожицы.
А если щеткой не пользовались 12 часов — загорается нахмуренный смайлик!
Так что родители тоже могут следить за гигиеной полости рта своего ребенка — для этого достаточно лишь взглянуть на его щетку.
Возраст:от 5 лет  Средняя цена:8400 рублей
Настольная игра «Ответь за 5 секунд» («Мосигра»)
«Назови две детские книги!», «Назови два прямоугольных предмета!», «Назови два вида супа!» — эти и другие задания юным участникам предстоит решить всего за 5 секунд (именно столько маленькие железные шарики катятся в часах-спирали).
Успели дать ответы — двигаетесь вперед по полю. Не успели — остаетесь на месте. А еще внутри встречаются вопросы из школьной программы. Простые, но важные и развивающие.
Для первоклассника это отличный подарок, который научит ребенка быстро реагировать на любые вопросы учителя и расширит словарный запас.
На желтой стороне карточки — 2 простых вопроса для детей 6-9 лет. На красной — 3 более сложных для детей 9-12 лет. Так что можно сказать, что эта игра — на вырост!
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:1490 рублей
Детские пеналы и мешки для обуви линейки Сats and dogs (Reisenthel/DesignBoom)
Красивым, полезным и при этом недорогим подарком для первоклассника станет набор из пенала и мешка для обуви. Ребенку точно понравится забавный принт с кошечками и собачками, а вам — то, что эти вещи выполнены из водонепроницаемых тканей, которые очень легко чистить!
И еще одна немаловажная деталь:
на мешке присутствуют светоотражающие элементы — для дополнительной безопасности на улице!
Средняя цена:490 рублей за один предмет
Конструктор «Лаборатория доктора Фокса» (LEGO®)
Ни один первоклассник не откажется построить собственную лабораторию, даже если она игрушечная. Кроме того, умение строить, проектировать и ставить эксперименты — неотъемлемая часть уроков труда, арифметики и природоведения.
Главными героями игры станут доктор Фокс, его робот-помощник и нарядные кошечки.
А ребенок будет управлять экспериментами Фокса: проводить исследования, пользоваться лазерами и растворами, записывать результаты и делать выводы.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:3000 рублей
Набор для творчества DohVinci «Арт-студия с мольбертом» (Hasbro)
DohVinci — набор для декорирования, который поможет раскрыть творческий потенциал школьника и научит аккуратности.
То, что нарисовано первоклассником в школе, заиграет новыми красками дома:
с таким набором заурядные картинки обретут объемную форму.
Арт-студия разовьет мелкую моторику рук, улучшит координацию движений и повысит мотивацию к учебе, ведь результат кропотливого труда можно повесить дома на стену.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:1129 рублей
Домики для карандашей («Росмэн»)
А вот вариант бюджетных подарков. Вы сможете подарить такие симпатичные домики для карандашей всем детям друзей или даже целому классу, куда поступил ваш ребенок.
Особенность такой карандашницы в том, что ее сначала нужно смастерить своими руками.
Для этого ребенок должен прикрепить все имеющиеся в наборе детали правильном порядке, и все это — без клея и ножниц!
Подобное занятие способствует развитию логического мышления и мелкой моторики, а также позволяет совместить приятное с полезным.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:129 и 107 рублей
3D ручки (Redwood 3D)
Наборы 3D ручек позволяют создавать объемные фигурки прямо в воздухе. Эти ручки научат первоклассника быть аккуратным и сосредоточенным, а позже — использовать эти умения в мастерстве поделок на уроках труда.
По трафарету ребенок сможет нарисовать в воздухе инопланетянина, принцессу, животное — кого угодно!
Набор не даcт устать: у ручек приятное на ощупь покрытие, удобная форма и небольшой вес, что позволяет рисовать сколько душе угодно.
Ручка совершенно безопасна, не имеет проводов и не нагревается. Осторожно! Рисование в воздухе вызывает привыкание и может «затянуть» не только ребенка, но и взрослого.
Возраст:от 7 лет  Средняя цена:1000 рублей за ручку, сменный картридж — 700 рублей
Настольная игра «7 на 9» («Мосигра»)
«7 на 9» — настоящий проводник в мир арифметики, который научит ребенка реагировать на вопросы учителя быстрее одноклассников.
Правила игры таковы: на столе лежит карта с простым арифметическим действием.
Задача участников — как можно быстрее решить пример и положить на карту одну из своих, которая является решением задачи.
Как только игрок кладет карту на стол, условия меняются, и всем опоздавшим участникам предстоит решать новый пример. Побеждает тот, кто оставил на руках меньше всего карт.
Количество игроков:от 2 до 4  Возраст:от 7 лет  Средняя цена:390 рублей
Набор пластилина Play-Doh «Оживающие фигуры» (Hasbro)
На уроках труда первоклассники учатся лепить из пластилина, а с Play-Doh это занятие станет еще интереснее.
Фигурки, слепленные собственными руками, можно оживить!
Для этого их нужно отсканировать с помощью специального приложения на гаджете. Одноклассники будут в восторге!
Возраст:от 3 лет  Средняя цена:1500 рублей
Головоломка Perplexus Original (Spin Master)
Этот шар-лабиринт увлекает ребенка своей замысловатостью, а также развивает у него внимание и усидчивость.
Такая игра научит первоклассника сидеть смирно, сосредоточенно слушать учителя и при этом успевать думать.
В ходе игры ребенок должен преодолеть сложный маршрут, проведя шарик через лабиринт. Создатели головоломки расположили лабиринт в трехмерном пространстве, где не так просто найти правильный путь. На любом из этапов шарик может упасть, и придется начать игру заново: а как иначе учить первоклашку справляться с неудачами, если не в игровой форме?
Возраст:от 8 лет  Средняя цена:2500 рублей
Научно-познавательный набор «Планетарий. Звездное небо» (4М)
Планетарий подойдет как для девочек — ценительниц прекрасного, так и для мальчиков — увлеченных исследователей. Набор развивает воображение, что пригодится на занятиях по рисованию, а также интерес к астрономии — на уроках природоведения первоклашка точно удивит учителя познаниями о вселенной!
Игрушка предлагает побыть звездочетом и собрать карту созвездий.
Более того, планетарий отлично дополнит интерьер детской комнаты — просто вставьте батарейки в устройство по окончанию сборки и насладитесь миром звездного неба.
Возраст:от 7 лет  Средняя цена:800 рублей
Набор «Юный исследователь» с микроскопом и аксессуарами (Shantou Gepai)
Дрожжи, семена, морская соль, чешуя золотой рыбки и даже икра креветки — лишь малая часть того, что можно найти в наборе юного ученого и рассмотреть это в увеличенном виде с помощью микроскопа. Кто знает, на пороге какого открытия находятся ваш ребенок!
Увлечение микромиром научит первоклассника концентрировать свое внимание на важных вещах и быть внимательным.
А также в ненавязчивой форме расскажет ребенку, что мир не так прост, как кажется на первый взгляд.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:1900 рублей
Набор для рисования в темноте «Световой планшет» («Рисуй светом»)
Первоклассники много рисуют, а это развивает мелкую моторику, наблюдательность, усидчивость и помогает проявить эмоции, которых у детей хоть отбавляй! Планшет со светонакапливающим покрытием «Рисуй светом» подготовит ребенка к творческим дисциплинам в школе.
Светящийся рисунок держится на планшете полчаса, после чего исчезает, и можно готовить новый художественный шедевр.
Немаловажно то, что ребенку не придется менять воду, мыть руки и кисточки, что позволяет сосредоточиться исключительно на процессе рисования.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:1000 рублей
Интерактивные питомцы (Hatchimals)
Не знаете, как развить у первоклассника чувство ответственности? Просто купите ему интерактивного питомца, который требует внимания не меньше, чем домашние задания.
Это настоящее домашнее животное, которое может расти и развиваться вместе с ребенком!
Например, некоторые питомцы не просто сами вылупляются из игрушечного яйца, но и взрослеют под присмотром своего юного хозяина.
Возраст:от 5 лет  Средняя цена:от 500 до 6000 рублей (зависит от характеристик)
Набор «Птерозавр» из серии «Французские опыты Науки с Буки: Динозавр» (BONDIBON)
Обнаружить динозавра может даже первоклассник! В процессе игры ребенок будет использовать инструменты настоящего палеонтолога: молоток, зубило, кисточку. А когда очистит кости гиганта от вековой пыли — приступит к сборке модели.
Нужно быть аккуратным, чтобы не повредить птерозавра. Концентрация внимания, логика и терпение пригодятся как в игре, так и на уроках арифметики, чтения и рисования.
Возраст:от 6 лет  Средняя цена:600 рублей
Настольная игра «В мире животных» из серии «Сундучок знаний» (Brainbox)
Трудно найти ребенка, который не любит животных. Этот сундучок знаний познакомит первоклассника с десятками животных, в том числе с редкими, такими как трубкозуб и сахарный планер. О некоторых из них даже родители могут слышать впервые!
Эта игра тренирует память, внимательность, а также поможет первокласснику преуспеть на уроках природоведения.
Игроки знакомятся с обитателями флоры и фауны за 10 секунд. Разъясняем, к чему такая спешка: в коробке — 71 карточка, на одной стороне — животное и факты о нем, на обратной стороне — 8 вопросов. За 10 секунд ребенку предстоит запомнить как можно больше фактов о животном, а по истечении времени — ответить на вопрос о нем. Если ответ верный — оставляем карточку у себя. Чур, подыгрывать ребенку! К концу игры у него должно остаться больше карточек, чем у вас.
Возраст:от 7 лет  Средняя цена:1000 рублей
Набор «Моя лаборатория: СПА-салон» от (Science4you)
Познакомить девочку с наукой просто! В комплекте есть путеводитель по миру СПА, который расскажет про первые купальни и целебный свойства воды. С таким путеводителем первоклассница убивает двух зайцев: оттачивает мастерство чтения и углубляет познания о мире.
С помощью набора можно провести урок труда прямо дома: сделать бомбочки для ванной, пену и маски. Признайтесь, что пригодятся они не только дочери!
Возраст:от 7 лет  Средняя цена:1700 рублей
Фото: Shutterstock.com, пресс-службы, открытые источники
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