Мама из Польши создает сказочно красивые костюмы для своих детей

Учительница начальных классов Анна Розвадовска никогда не считала себя креативной. Но все изменилось, когда у нее появился первый фотоаппарат. Затем у Анны родился первенец — мальчик Якоб. До того как она стала мамой во второй раз (родилась девочка Барбара), женщина открыла для себя Pinterest, а потом научилась шить. Именно эти события и в такой последовательности сильно повлияли на восприятие мира молодой мамы.

Конечно, как и все любящие родители, Анна делала сотни фотографий своих детей. Но потом она стала искать какой-то уникальный способ передать через фотографию ту счастливую атмосферу, которой отличается только одна пора в нашей жизни — детство.

Источник: kreatywnie-zakrecona.pl Костюмы для фотосессий, которые всегда проходят недалеко от дома (в радиусе 20 километров), Анна придумывает и шьет сама из любых доступных тканей. И сама фотосессия никогда не длится больше 10-15 минут, причем дети специально не позируют. Анна рассказывает им историю или сказку и снимает этот процесс — детские эмоции и размышления.

Мисс Тыковка.

Маленькая Барбара.

Балетная школа.

Мисс Очарование.

Спящая красавица.

В бабушкином саду.

Ведьмочка.

Слишком холодно, чтобы купаться.

Викинг.

Маленькая принцесса в замешательстве.