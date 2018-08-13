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Мама из Польши создает сказочно красивые костюмы для своих детей
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Мама из Польши создает сказочно красивые костюмы для своих детей 

BigPikcha.ru 2 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Учительница начальных классов Анна Розвадовска никогда не считала себя креативной. Но все изменилось, когда у нее появился первый фотоаппарат. Затем у Анны родился первенец — мальчик Якоб. До того как она стала мамой во второй раз (родилась девочка Барбара), женщина открыла для себя Pinterest, а потом научилась шить. Именно эти события и в такой последовательности сильно повлияли на восприятие мира молодой мамы.
Конечно, как и все любящие родители, Анна делала сотни фотографий своих детей. Но потом она стала искать какой-то уникальный способ передать через фотографию ту счастливую атмосферу, которой отличается только одна пора в нашей жизни — детство.
Источник: kreatywnie-zakrecona.pl  Костюмы для фотосессий, которые всегда проходят недалеко от дома (в радиусе 20 километров), Анна придумывает и шьет сама из любых доступных тканей. И сама фотосессия никогда не длится больше 10-15 минут, причем дети специально не позируют. Анна рассказывает им историю или сказку и снимает этот процесс — детские эмоции и размышления.
Мисс Тыковка.
Якоб в образе Гарри Поттера.
Маленькая Барбара.
Балетная школа.
Мисс Очарование.
Спящая красавица.
В бабушкином саду.
Ведьмочка.
Слишком холодно, чтобы купаться.
Викинг.
Маленькая принцесса в замешательстве.
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