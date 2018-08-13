История игрушек: чем играли дети

СодержаниеОт предметов культа к развивающим игрушкамЭволюция игрушки для ребенкаИгрушки для детей на РусиСамые известные игрушки мира

Дети всех времен и народов играли, играют и будут играть. Это так же естественно для ребенка, как дышать или спать. Игра — способ познания мира, примерка реальности.

Нет, наверное, такого предмета в пределах досягаемости малыша, который нельзя было бы превратить в игрушку силой детской фантазии. Но при этом самые древние и массовые детские игрушки во всем мире удивительно похожи. Это куклы, погремушки, мячики, волчки, фигурки животных и уменьшенные до «детского» размера копии атрибутов взрослой жизни.

Заглянем в прошлое вместе с MedAboutMe?

От предметов культа к развивающим игрушкам

В наше время все игрушки воспринимаются исключительно как забава, в крайнем случае — как средство для развития ребенка. Но в древности многие из предметов, известных нам как игрушки, несли в себе сакральный смысл, служили оберегами, амулетами, символами.

Мяч символизировал солнце, луну, землю. В Южной Америке к мячу нельзя было даже прикасаться руками, а игра в мяч совершалась взрослыми во имя богов. Дети же играли в мячики, чтобы научиться этому сакральному действу. Мячи были, конечно, не резиновыми, как сейчас. Их делали из дерева и камня, из кожи и ткани, набивая шерстью, песком, травой. Надувные тоже были — из мочевого пузыря животных, например, или из рыбьих плавательных пузырей.

То же происходило и с волчком — древнейшей из игрушек. Помимо того, что крутящийся волчок привлекал внимание малыша, своим движением и гудением он отпугивал злых духов и привлекал добрых, охранительных. Волчки были не только детской забавой, но и атрибутами шаманов, использующих крутящиеся волчки для вхождения в священный транс.

И погремушка тоже была не просто вещицей, способной занять несмышленыша. Ее постукивание, звон, треск тоже должны были отпугивать злые сущности, всякую нечисть и нежить.

Что же касается кукол, то тут все вообще обстояло очень серьезно. Первые фигурки кукол были не столько игрушками, сколько предметами культа, и изображали богов. Их помещали в колыбель или располагали рядом, чтобы оградить малыша от бед и болезней.

Надо сказать, что полной десакрализации кукол не произошло и до наших дней. Конечно, к Барби и плюшевым Тедди это не относится, но куклы-обереги до сих пор в ходу во многих сообществах.

Эволюция игрушки для ребенка

Первые игрушки создавались из подручного и подножного материала. Волчок можно было сделать из скорлупы ореха, кусочка коры, кости. Погремушками служили любые предметы, способные издавать звук — от высушенной, выдолбленной и наполненной камушками тыковки или морской раковины до деревянной трещотки и древнегреческих систров.

Из глины и дерева делали свистульки и фигурки кукол, для кукол годилась также солома и сухая трава, обрывки обработанной кожи и кусочки меха, лоскуты ткани и любые веревочки. Детское воображение способно превратить любой предмет во что угодно.

Развитие технологий привело и к совершенствованию игрушек. Уже в Древнем Египте умели делать фигурки людей и животных с движущимися частями. Стоило потянуть за проволочку или шнурок, и игрушечный крокодил или тигр разевали пасть, а фигурка раба начинала «рубить папирус» или «месить тесто». Тот же принцип, кстати, использовался и намного позднее в славянских игрушках — помните деревянные движущиеся фигурки кузнецов, бьющих молотами по наковальне, курочку, клюющую зернышки?

К средним векам игрушки стали гораздо красивее и могли поражать мастерством исполнения. Дети богатых европейцев играли куклами, сделанными с большой тщательностью из дорогих материалов. У кукол были красивые лица и одежда, для них изготавливали специальные домики, снабжали их целым гардеробом, каретами, предметами обихода соответствующего размера. Стоили такие игрушки целое состояние.

А вот мячики по-прежнему делали из кожи и ткани, и набивали зернами, травой, шерстью.

Для мальчиков делали подобие воинских доспехов, дарили им «коня» — качалку или на колесиках, чтобы с детства воспитывать готовность к традиционно мужскому занятию, к войне.

Но чем совершеннее становились игрушки, тем меньше оставалось простора для фантазии. Но зато появились другие развивающие игрушки и игры. Так что сожалеть о том, что дети играют сегодня в Лего или причесывают фигуристую Барби, вместо того, чтобы катать деревянных лошадок и пеленать соломенную куклу, совершенно незачем. Каждой эпохе — свои игрушки.

Игрушки для детей на Руси

И на территории нашей страны с древних времен игрушки соединяли в себе и сакральность, и забаву для ребенка. Существовало, правда, некоторое разделение: куклы — обереги и амулеты, и игрушки-потешки, забавинки. Но с течением времени грань все сильнее стиралась.

Например, древние куклы-столбушки изначально посвящались домашним духам, охранителям очага и дома. А потом из берегинь они превратились просто в кукол для игры.

Маленькие лоскутные Кувадки первоначально помещались в люльку, чтобы отвлекать от малыша злые силы. Заодно ребенок учился фокусировать взгляд на ярких предметах, учиться хватать их ручками, играть с символическими подобиями человечков.

Из любого лоскутка можно было за минуту сотворить милого Котика или Зайчика-на-пальчик, и разыгрывать с ними сказки и потешки — одновременно развивая у малыша воображение и память.

Став постарше, дети сами учились делать игрушки, осваивая ремесла и приобретая полезные навыки. Считалось, что девочки, не умеющие сделать красивую куклу — безнадежные неумехи, которую и сватать никто не станет. Для демонстрации своих талантов девушка на выданье делала куклу Славутницу — красиво одетую, нарядную, которую показывали сватам и гостям на свадьбе.

Мальчики мастерили колесницы, модели мельниц или копии оружия и хозяйственного инвентаря, учились плести лапотки и рыболовные сети.

У детей из более богатых сословий были в ходу армии из солдатиков, игрушечные пушки и флотилии корабликов, иногда поражающие тонкостью работы.

Существовали целые развитые промыслы, связанные с производством игрушек: богородская, дымковская и сергиево-посадская игрушка, например. А вот всем известная Матрешка появилась в России не так уж давно, в конце 18 века. И прообразом для нее послужила японская кукла, изображающая монаха Фукуруму, с фигурками внутри. Русские мастера Малютин и Токарев сделали по образцу японской куклы Матрену — округлую дородную «барыню», быстро завоевавшую любовь детей и взрослых.

Был очень популярной забавой и калейдоскоп, о котором сегодня почти забыли. А ведь переливы узоров внутри простой игрушки могли заворожить не только ребенка, но и взрослого. Говорят, порой калейдоскопы делали из драгоценных камней и металлов, если позволял достаток.

Самые известные игрушки мира

Матрешка — только одна из таких игрушек. Какие же еще игрушки вошли в историю?

Неваляшка. Простой принцип позволял игрушке никогда не падать, вставать из любого положения, что невероятно нравилось детям. Первые неваляшки появились в Японии в 6 веке нашей эры. Солдатики. В игрушечные армии играли все, от мала до велика, от бедняков до царей. Разница была только в материале солдатиков и в их количестве. У Петра III, например, под игрушечные армии была отведена целая просторная комната. До сих пор многие взрослые и вполне солидные люди занимаются коллекционированием игрушечных солдатиков и увлеченно разыгрывают с их помощью сражения. Лошадки-качалки. Эта игрушка стала особенно популярной в Европе в 18 веке. Лошадок делали из разных материалов, и игрушечные кони для наиболее состоятельных покупателей могли поражать воображение натурализмом и мастерством исполнения. Для них делали настоящую сбрую, удобные седла со стременами, богато украшенные попоны и уздечки. Не утратила своей актуальности игрушечная лошадка и поныне. Паззлы. Их придумал в конце 18 века Дж. Спилсбери, торговавший географическими картами. Таким образом он надеялся привлечь детей к изучению географии. Спилсбери наклеивал карты на плотный картон и разрезал их на кусочки, превращая скучную карту в увлекательную головоломку. Потом таким же образом стали разрезать и другие изображения, а сегодня существуют трехмерные паззлы, позволяющие развивать не только терпение и память, но и трехмерное воображение. ЛЕГО. Первый конструктор появился в 1900 году и изобрел его Фрэнк Хорнби. А в 1961 году Оле Кирк Кристиансен начал выпускать новый конструктор, завоевавший мир: ЛЕГО. Его основу составляли кубические элементы разного размера с выступами, позволявшими скреплять детали между собой. Сегодня это целая империя, выпускающая огромное количество вариантов конструктора. Барби. Эта фигуристая красотка появилась примерно в то же время, что и ЛЕГО: в 1959 году Эллиот и Рут Хандлер сделали первую Барби, и она мгновенно стала любимицей всех, кто ее видел. Сегодня эта кукла сохраняет свою популярность: в мире ежесекундно продается одна такая игрушка. У Барби теперь есть собственные дома, конюшни, яхты, друг Кен, детки и даже единороги, не говоря уж об одежде и обуви. Кубик Рубика. Увлекательная головоломка была придумана в 1982 году венгерским инженером Эрне Рубиком. По решению головоломки даже проводились чемпионаты мира. Комментарий экспертаСтиванн Ауэрбах, педагог и игрушковед, автор книг об игрушках

Игра — важнейшее дело. Играя, дети развиваются, изучают окружающий мир и наполняют его смыслом. У каждого ребенка должны быть правильные и хорошие игрушки, помогающие ему развивать воображение и способности.

Выбирая игрушки для своего малыша, родители должны ориентироваться не только на моду или стоимость, модное и дорогое вовсе не обязательно самое лучшее. Правильнее всего ориентироваться не на цену, престижность или моду, а на следующие критерии:

Безопасность игрушки или игры. Соответствие возрасту и интересам ребенка. Развивающие моменты — будет ли полезной игрушка для детей? Чему она их научит? Какие навыки поможет сформировать?

Но ни одна, самая лучшая игрушка не заменит общения с родителями и старшими. Поэтому, даже подарив малышу кучу новых и дорогих игрушек, обязательно найдите время, чтобы поиграть вместе с ребенком.

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