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Кто из звезд в пятый раз станет мамой?
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Кто из звезд в пятый раз станет мамой? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Пополнение в семье ждет Викторию Бэкхем, Хайди Клум или Софи Эллис-Бекстор?
В интересном положении находится певица Софи Эллис-Бекстор. Вчера она выступила на благотворительном фестивале в Минске, и со сцены был заметен округлившийся живот.
Но о своем положении она рассказал чуть раньше, в эфире одного из шоу на британском радио. Певица призналась, что ее новый альбом выйдет в то же время, что и родится ее пятый ребенок.
Отец будущего малыша — муж певицы, актер Ричард Кит Джонсон. Пара вместе уже 13 лет и воспитывает четырех сыновей: Джесси, Санни, Кита Валентайна и Рэя Холидея.
Поздравляем Софи со скорым рождением ребенка!
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