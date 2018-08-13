Кто из звезд в пятый раз станет мамой?

В интересном положении находится певица Софи Эллис-Бекстор. Вчера она выступила на благотворительном фестивале в Минске, и со сцены был заметен округлившийся живот.

Но о своем положении она рассказал чуть раньше, в эфире одного из шоу на британском радио. Певица призналась, что ее новый альбом выйдет в то же время, что и родится ее пятый ребенок.

Отец будущего малыша — муж певицы, актер Ричард Кит Джонсон. Пара вместе уже 13 лет и воспитывает четырех сыновей: Джесси, Санни, Кита Валентайна и Рэя Холидея.

Поздравляем Софи со скорым рождением ребенка!