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Не бойся, мама: 6 советов, как бороться с сильным страхом за ребенка
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Не бойся, мама: 6 советов, как бороться с сильным страхом за ребенка 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Каждая мама старается уберечь ребенка от всех опасностей, но сделать это, увы, не всегда возможно. Если этот страх преследует вас, посмотрите сегодняшнее видео.
Страх за ребенка — это вполне естественное чувство, которое испытывает каждый родитель. Мамы и папы стараются защитить своих крох от всех жизненных проблем, но нужно понимать, что сделать это невозможно.
Если такой страх за детей перерастает в настоящую фобию, нужно начинать принимать меры. В этом видео найдете шесть полезных советов для крайне тревожных родителей.
Один из ключевых советов — помнить о том, что маме нужно больше думать о себе.
Часто женщины посвящают всю себя ребенку и забывают о своих интересах и желаниях, стараясь угодить во всем своему малышу и стать самой заботливой мамой.
Забота о ребенке не отменяет ваших увлечений или ухода за собой. Конечно, ребенок всегда будет оставаться в центре вашего внимания, но иногда полезно переключиться, чтобы восстановить свои силы и привести мысли в порядок.
Об этом и других способах избавиться от панического страха за ребенка вы узнаете из видео в начале статьи.
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