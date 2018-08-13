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Прокуроратура наказала владельца здания с детьми на крыше
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Прокуроратура наказала владельца здания с детьми на крыше 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Прокуратура закончила проверку по публикации KOSTROMA.TODAY. Результаты оказались неутешительными.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, во время проверки выяснилось, что в дом, который строит компания ООО «Паритет», может зайти любой пытливый желающий, в том числе и дети. Более того, оказалось, что попасть на крышу стройки тоже не составляет никакого труда — она не закрыта. Опознать гулявших по крыше детей не удалось.
Сейчас директору строительной компании внесено представление. Также прокурор потребовал немедленно перекрыть доступ к стройке, что директор сразу же и сделал.
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