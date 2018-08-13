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Малышка по имени Аня стала символом этого года в Костроме
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Малышка по имени Аня стала символом этого года в Костроме 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В День города исполняющий обязанности главы администрации Костромы Олег Болоховец нанес визит в костромской роддом. Этой традиции уже много лет — представители власти поздравляют мам с рождением детей, увидевших свет в День города, и вручают им подарки.
Накануне праздника на свет появились семь малышей. А первым ребенком, родившимся 11 августа, стала девочка Аня. Она родилась в 01:20. Вес малышки — 2 килограмма 900 граммов, рост — 49 сантиметров.
Мама Алеся очень рада не только появлению на свет дочки, но и приятному сюрпризу.
Мы Анечку ждали чуть позже. Поэтому для всех нас было большой неожиданностью её желание появиться на свет вчера. Большой сюрприз для нас и то, что Анечка стала символом года. Это, конечно, ещё и большая гордость, — рассказала костромичка.
Дома малышку ждут родные и маленькая сестрёнка.
Поздравления получили и пациентки роддома, которым предстоит совсем скоро стать мамами.
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Женский форум
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