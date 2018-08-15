Можно ли детям есть грибы: мнение эксперта

В вашей семье обожают свежесобранные и обжаренные грибочки с луком да со сметаной? Но что вы знаете о пользе грибов в рационе ребенка?

Начался сезон тихой охоты — так называют сбор грибов. Подберезовики, белые, грузди, рыжики, маслята — в августе и сентябре их выносят целыми корзинами, а затем целый день чистят, варят, замораживают, закрывают в банки и жарят на сковородке. Все это очень вкусно, но невероятно тяжело для пищеварения. Особенно детского.

Людмила Журба, педиатр и главный врач Центра красоты и здоровья Alean Family Resort & Spa Riviera 4*, рассказала «Летидору», можно ли давать ребенку блюда из грибов.

Людмила Журба

Что содержится в грибах

Грибы — традиционный продукт для большинства жителей нашей страны, который присутствовал в рационе многих поколений наших предков. Они являются украшением стола и пикантным ингредиентом любимых блюд.

Качественные грибы содержат растительные волокна, аминокислоты, широкий спектр витаминов, а также фосфор, селен, являются ценным источником калия и магния, ферментов и органических кислот.

Но еще в грибах содержится много хитина, который очень трудно переваривается организмом даже взрослого человека, а тем более ребенка. Кроме того, хитин препятствует усвоению полезных веществ, о которых было сказано выше. Поэтому вводить грибы в детский рацион следует очень осторожно.

Частое употребление грибов может спровоцировать обострение гастрита, панкреатита и других заболеваний ЖКТ.

В каком возрасте можно угощать грибами

Большинство педиатров сходится во мнении, что спешить с включением грибов в детский рацион не стоит. Пищеварительная система малыша до двух-трех лет еще до конца не сформирована, и как она отреагирует на этот продукт, спрогнозировать трудно.

Давать любые грибы ребенку до года недопустимо.

Детям до 10 лет разрешено предлагать грибные блюда лишь эпизодически, а в возрасте от 12 лет — один раз в 7-10 дней.

Чем опасны грибы

Съедобные лесные грибы обладают более ярким и насыщенным вкусом, но легко впитывают из почвы токсины и яды, соли тяжелых металлов и радионуклиды. В теле гриба их может быть гораздо больше, чем в окружающем воздухе, воде и грунте.

Грибами, собранными в экологически неблагоприятных регионах, можно серьезно отравиться. Кроме того, разные виды грибов требуют специальной обработки перед приготовлением, и тонкости этого процесса вам могут быть неизвестны.

Поэтому не рекомендуется добавлять лесные грибы в рацион детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста.

Если планируете предложить ребенку блюдо из грибов, выбирайте шампиньоны или вешенки, выращенные промышленным способом и прошедшие контроль качества.

Они усваиваются намного легче, чем лесные собратья. Но даже в этом случае приобретайте грибы только в проверенных магазинах, отбраковывая несвежие, почерневшие, с признаками слизи, сморщенные, старые и слишком большие.

Как правильно готовить грибы

Перед приготовлением грибы нужно тщательно промыть и очистить. Имейте в виду, что наибольшее количество хитина находится в ножке, поэтому в пищу использовать желательно шляпки, которые еще и содержат больше питательных веществ.

Не стоит давать малышам даже маленькие грибочки целиком или крупными кусочками — ими можно подавиться. А если они все же попробовали такое блюдо, проследите, чтобы хорошо прожевали пищу.

Используйте грибы как один из ингредиентов блюда. Например, приготовьте нежный суп-пюре или соус для гарнира.

Если основное блюдо готовится быстро, например, омлет, грибы приготовьте отдельно и более тщательно.

Маринованные, соленые и жареные грибы рекомендуется исключить из рациона детей до достижения ими подросткового возраста.

При введении блюд из грибов в рацион ребенка внимательно наблюдайте за его реакцией на новый продукт.

Если возникнет аллергия, боли в животе, расстройство пищеварения, следует исключить их из меню.

Если ваш ребенок чувствителен к изменению привычного рациона, то перед тем, как предложить ему грибы, обязательно посоветуйтесь с педиатром.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!