Супермодель Шанель Иман родила дочь от мужа-футболиста и завела ей Instagram

27-летняя американская модель поделилась радостной новостью у себя в Instagram.

Девочка по имени Кали Клей родилась еще 10 августа. На странице счастливой мамы можно увидеть, как новорожденная лежит вместе с Шанель и своим отцом, звездой американского футбола Стерлингом Шепардом, на больничной кровати. Шепард поделился у себя аналогичным снимком, подписав его:

Родители уже завели девочке собственный Instagram, в котором пока около 5 тысяч подписчиков. Сама Кали Клей «фолловит» только троих: маму, папу и полугодовалую дочь модели Роуз Бертрам.

Шанель Иман вышла замуж за ресивера New York Giants 3 марта этого года после двух лет романа. 23 июня пара объявила о скором рождении первенца.

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Фото:Instagram