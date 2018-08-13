Значит, война: Анджелина Джоли грозится увезти детей подальше от Брэда Питта

Судебная тяжба между Анджелиной Джоли Брэдом Питтом за право опеки над детьми обрастает новыми драматичными подробностями. Брэд боится, что Анджелина увезет детей в Лондон, лишив его возможности быть рядом. Актер живет и работает в США, и, чтобы увидеть своих отпрысков, ему придется летать за океан. Опасения Питта небезосновательны. Источник, близкий к актрисе, рассказал: «Не секрет, что Анджелина хочет получить единоличную опеку над детьми и уехать за границу. Сейчас, даже имея „фактическую“ опеку, она не может переехать без согласия Брэда. А Питт не собирается лететь восемь-девять часов каждый раз, когда он захочет увидеть детей. Он пытается сохранить статус-кво».

Напомним, что на прошлой неделе Анджелина выступила с обвинениями против бывшего мужа. По ее словам, Брэд Питт уже два года не платит алименты их детям. Питт все отрицает. Экс-супруги считают, что на войне все средства хороши, и не готовы идти на мировую.