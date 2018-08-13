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Значит, война: Анджелина Джоли грозится увезти детей подальше от Брэда Питта
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Значит, война: Анджелина Джоли грозится увезти детей подальше от Брэда Питта 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Судебная тяжба между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом за право опеки над детьми обрастает новыми драматичными подробностями. Брэд боится, что Анджелина увезет детей в Лондон, лишив его возможности быть рядом. Актер живет и работает в США, и, чтобы увидеть своих отпрысков, ему придется летать за океан. Опасения Питта небезосновательны. Источник, близкий к актрисе, рассказал: «Не секрет, что Анджелина хочет получить единоличную опеку над детьми и уехать за границу. Сейчас, даже имея „фактическую“ опеку, она не может переехать без согласия Брэда. А Питт не собирается лететь восемь-девять часов каждый раз, когда он захочет увидеть детей. Он пытается сохранить статус-кво».
Напомним, что на прошлой неделе Анджелина выступила с обвинениями против бывшего мужа. По ее словам, Брэд Питт уже два года не платит алименты их детям. Питт все отрицает. Экс-супруги считают, что на войне все средства хороши, и не готовы идти на мировую.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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