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Начата проверка по факту нападения жителя Энгельса на пятерых детей
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Начата проверка по факту нападения жителя Энгельса на пятерых детей 

Деловая газета «Взгляд» 28 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя начала проверку после нападения взрослого мужчины на пятерых детей в Энгельсе.
«Мы начали проверку, выясняем все обстоятельства случившегося, вечером я встречусь с родителями пострадавших», — передает ТАСС слова Загородней.
Инцидент произошел 11 августа. Во дворе одного из домой между пятью подростками в возрасте от 9 до 11 лет произошел конфликт, в который вмешался отец самого младшего из них. Он напал на обидчиков сына, в результате чего те оказались на больничной койке.
По словам Загородней, двое детей сейчас находятся в медицинском учреждении в удовлетворительном состоянии.
«В чем бы ни была причина конфликта, поднимать руку на ребенка взрослый не имеет права», — отметила Загородняя.
Напомним, в конце июля в Энгельсе мужчина упал с четвертого этажа, раскачивая гнилой балкон. Он хотел доказать сотрудникам управляющей компании, что его балкон опасен и нуждается в ремонте.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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