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Один из детей, избитых пьяным мужчиной под Саратовом, остается в больнице
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Один из детей, избитых пьяным мужчиной под Саратовом, остается в больнице 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: САРАТОВ24
САМАРА, 15 авг — РИА Новости. Один из детей, избитых пьяным мужчиной в одном из дворов в городе Энгельсе Саратовской области, остается в больнице, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Загородней.
Ранее пресс-служба детского омбудсмена Анны Кузнецовой сообщила, что взрослый мужчина избил пятерых детей после того, как его сыну попали песком в глаза на детской площадке в Энгельсе. Ребенок пожаловался на обидчиков своему отцу, который впоследствии загнал несовершеннолетних в подъезд и по очереди избил. По данным прокуратуры региона, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим детям — от семи до 11 лет, двое из них были госпитализированы, их состояние оценивалось как удовлетворительное.
"Встретились вместе с прокуратурой, сотрудником полиции и комиссией по делам несовершеннолетних с родителями избитых деток. Один до сих пор в больнице. Самый маленький, которому всего семь лет, и который, по вероятному мнению взрослого дядьки, больше всех провинился, либо был слабее других, так бить проще", — цитирует пресс-служба Загороднюю.
По ее словам, в среду с детьми будут работать психологи. «Конечно, очень напуганы. Идет сбор информации следственным комитетом области. Далее, думаю, возбудят уголовное дело. На личном контроле держу», — добавила детский омбудсмен.
Ранее СУСК по региону сообщало, что проводит доследственную проверку по факту случившегося, следователи опрашивают всех участников инцидента. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.
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Женский форум  Ещё 17 источников 
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