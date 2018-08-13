В Энгельсе мужчина избил пятерых малолетних детей

В прошедшую субботу, 11 августа, в Энгельсе мужчина напал на пятерых детей в возрасте от семи до десяти лет и избил их. Об этом сегодня ИА «Свободные новости» рассказал отец двух из пострадавших мальчиков Юрий Ларионов

По словам собеседника, он проживает на улице Шурова Гора.

«Я вышел на улицу искать детей — они пропали со двора. Они выбегают из-за угла заплаканные, побитые. Говорят: «Папа, помоги! Нас дядя избил!» — рассказывает мужчина. — Мы побежали, смотрим: мужчина тот идет, и за ним женщина — мамочка одного ребенка из этих пятерых. Она пытается его остановить до приезда полиции, а он кричит: «Отстань, а то и тебя ударю». И жена его тоже отталкивает эту женщину. Жена в полиции работает. Я его догнал, не стал спрашивать, и чуть-чуть его ударил».

В итоге, отмечает Ларионов, агрессивный мужчина был госпитализирован в Саратов в якобы среднетяжелом состоянии, с переломом челюсти. Как отметил собеседник, в том медучреждении работает родственник нападавшего на детей, и он подозревает, что диагноз могут сделать более тяжелым, чем есть в действительности.

Кроме того, нападавший сам написал заявление в полицию об избиении. Ларионов замечает, что жена агрессора работает в полиции, что также может помочь ему избежать ответственности.

«Пять детей. Четыре родителя написали на него заявление о побоях. А он в свою очередь написал на меня заявление, что я его избил. Я хочу, чтобы какая-то огласка была, чтобы этого человека наказали. Знакомые говорят, что он может максимум условно получить. Он избил пятерых детей! Загнал на десятый этаж, там их бил и бил нормально — двоих лбами друг о друга бил. Как животное себя вел! И ему ничего не будет?» — возмущается собеседник. Он уточнил, что мужчина бил детей на десятом этаже первого подъезда дома №7/4 по Шуровой Горе, а потом продолжил избиение во дворе.

Также сыновья рассказали Ларионову о причине конфликта.

«Якобы его (агрессивного мужчины — прим. ред.) 10-летнего сына — он катался на велосипеде, а ребята, пять человек, мальчишки в песочнице играли — столкнули с велосипеда и засыпали песком. Дети есть дети. И он пошел жаловаться своему папе. Папа слегка поддатый — по состоянию, выпил две-три бутылки пива максимум — стал агрессивно себя вести. Пять человек мальчишек от него побежали в подъезд. Там из них один живет. Но то ли он не успел зайти в квартиру, когда тот дядя за ним побежал… Они все побежали на десятый этаж. Он их там догнал и начал мутузить. Семилетнего с ноги ударил по лицу. У моего сына ссадины, рваная майка, кровавые болячки и сотрясение мозга. Это все зафиксировано в больнице (БСМП). У второго ссадины, ушибы. Третьему камнем в затылок кинул. У одного на виске шишка. Он их бил руками и ногами».

При этом отец мальчиков предположил, что злоумышленник наносил детям удары, специально стараясь не оставлять следов. По словам Ларионова, на его детей напал Бондарев Андрей Евгеньевич 1976 года рождения. Предположительно, мужчина является безработным.

«Свидетели есть, все видели. Я даже сегодня успел несколько людей обойти. Сейчас еду за сыном и поедем судмедэкспертизу проводить», — добавил собеседник.