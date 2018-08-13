Я не жалею, что отдала дочь в сад после полутора лет: колонка Дианы Ходаковской

Когда отрывать от себя маленького ребенка и стоит ли это делать в принципе? А если вы на это решились, то, как выбрать подходящий для чада детский сад. Это дилемма, над которой стоит очень серьезно задуматься.

Дочь нашего колумниста Дианы Ходаковской узнала, что такое детский сад, как только ей стукнуло 1,7 года. Именно поэтому мы попросили маму Нины, ведущую кулинарной рубрики программы «Доброе утро» на Первом канале поделиться с читателями «Летидора» своим опытом.

По моим предыдущим колонкам вы наверняка догадываетесь, как я подошла к выбору детского сада для своей Нины. Разумеется, занималась я этим очень долго и скрупулезно!

Первый вопрос, который я задала сама себе, был: «А надо ли?!». Моей крошке один год и семь месяцев — это рано с точки зрения теории привязанности.

Я считаю, что до пяти лет ребенок не в состоянии адекватно пережить разлуку с родителями на весь день.

Да и общественные садики придумали только в XIX веке для облегчения жизни мамы, которой нужно идти на работу. Я же могла себе позволить быть с дочкой дома, а на случай, если нужно отлучиться, у нас есть в помощь няня.

Но в то же время чувствовала, что энергию Нины и живость ее мозга нужно направить в правильное русло. Я не знала, как это правильно сделать, поэтому стала искать такое заведение, куда можно приходить с ребенком на пару часов в неделю вместе с мамой.

Мы живем за городом, и для нас очень важно, чтобы детский сад был относительно недалеко от дома.

Мой выбор пал на детский сад в соседнем поселке — он работает по педагогической системе Монтессори.

Очень уж мне нравился подход данной школы к детям: там развивают самостоятельность ребенка, его свободу в установленных границах, занимаются естественным психологическим, физическим и социальным развитием ребенка.

Углубившись в историю этой системы, я была приятно удивлена, что Мария Монтессори была первой женщиной в истории Италии, которая окончила курс медицины и обладала ученой степенью. А в 1896 году она получила диплом врача, став одной из первых в Италии женщин-врачей!

Также мне понравилось, как высоко оценила эту систему ЮНЕСКО ! Она выделила всего четыре имени, которые определили способ педагогического мышления в XX веке: американца Джона Дьюи , немца Георга Кершенштейнера, итальянку Марию Монтессори и советского педагога Антона Макаренко

Система заслуживает доверия, подумала я, и пошла вместе с Ниной на пробное занятие.

На практике это выглядит так: Нина посещает toddler class. В нем занимаются дети от 1,5 до 3 лет дважды в неделю по 2 часа. Там все пространство (столы, стулья, кухня и туалет) организовано под их крохотный рост! Даже картины повешены на уровне талии родителей, чтобы дети могли все рассмотреть, не напрягаясь.

Класс распределен по зонам, где дети работают.

Там нет такого понятия «играть в игрушки». Дети «играют» в саму жизнь.

И притом делают это совершенно серьезно и осознанно! Моя Нина накрывает сама себе на стол, наливает в фарфоровую кружку из стеклянного графина воду. А если проливает, то берет швабру и сама протирает лужу. Посуду дети тоже моют сами. Также они поливают цветы, чистят обувь, режут огурцы, забивают гвозди молотком… и это все в годовалом возрасте! Я смотрю на это с замиранием сердца!

Те вещи, до которых, как мне казалось, дочь точно еще не доросла, она с легкостью и быстротой осваивает.

А как она собой гордится, когда у нее ПОЛУЧАЕТСЯ!

Мы в семье быстро подхватили некоторые принципы данной школы: создали удобное пространство для дочери, чтобы она не была зависима от родителя (что-то взять, положить и так далее).

Но пока что самое сложное для нас — это не говорить по сто раз на дню слово «Молодец»! Удивительно, но мы заметили разницу, как Нина усваивает похвалу, когда мы отмечаем ее действия.

В ребенке поселяется уверенность от собственной силы, а не нарциссизм и желание всем понравиться.

И теперь, когда Нина идет самостоятельно помыть руки с мылом в биде (да, теперь это ее личный маленький рукомойник), закрывает кран и вытирает руки полотенцем, вместо короткого «Молодец!» я говорю ей: «Дочь, смотри, как же здорово у тебя получилось помыть руки и при этом не разлить нигде воду! Ты чистая и сухая!» А она в ответ кивает головой и говорит «Ага!».

Видели бы вы ее глаза, полные гордости и счастья за себя!

Фото: личный архив Дианы Ходаковской, Instagram@diana.khodakovskaya

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