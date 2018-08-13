В Кировской области в поезде годовалая девочка опрокинула на себя горячий чай: ребенок получил серьезные ожоги

16 июля 2018 в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о термическом ожоге грудной клетки малолетней пассажирки 2017 года рождения.

По прибытию пассажирского поезда на ст. Балезино его встречала бригада скорой помощи.

Как было установлено, из-за невнимательности родителей малышка опрокинула на себя стакан с горячим чаем и получила ожог 2 степени (5% поверхности тела). Девочке была оказана первая медицинская помощь.

Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщает, что за два месяца летних каникул текущего года возросло количество фактов травмирования детей в пассажирских поездах.

Только за июнь, июль на территории обслуживания транспортной полиции города Кирова зарегистрировано 8 случаев травмирования детей в возрасте от года до 13 лет. Из них 4 термических ожога и столько же ушибов в результате падения с верхних полок.

Фото — stoboy.ru