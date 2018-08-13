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В Кировской области в поезде годовалая девочка опрокинула на себя горячий чай: ребенок получил серьезные ожоги
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В Кировской области в поезде годовалая девочка опрокинула на себя горячий чай: ребенок получил серьезные ожоги 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
16 июля 2018 в дежурную часть Кировского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о термическом ожоге грудной клетки малолетней пассажирки 2017 года рождения.
По прибытию пассажирского поезда на ст. Балезино его встречала бригада скорой помощи.
Как было установлено, из-за невнимательности родителей малышка опрокинула на себя стакан с горячим чаем и получила ожог 2 степени (5% поверхности тела). Девочке была оказана первая медицинская помощь.
Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщает, что за два месяца летних каникул текущего года возросло количество фактов травмирования детей в пассажирских поездах.
Только за июнь, июль на территории обслуживания транспортной полиции города Кирова зарегистрировано 8 случаев травмирования детей в возрасте от года до 13 лет. Из них 4 термических ожога и столько же ушибов в результате падения с верхних полок.
Фото — stoboy.ru
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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