Ситуации, когда любая мама теряет адекватность

Только в кино мама всегда уравновешенная, милая, добрая и от неё пахнет булочками с корицей. В жизни она иногда ведёт себя как фурия, и нечего этого стесняться. В конце концов, ребёнок должен знать, что мама — это живой человек с живыми эмоциями, а не киборг. Конечно, неплохо было бы научиться, когда в глазах чернеет от гнева, ярости или обиды, считать до 10 и глубоко дышать, прежде чем взорваться. Впрочем, и хороший «бум» ещё тоже никому не повредил, если для него есть основания.

Вот, например, ребёнка обижают. Тут ситуации две:

Ребенка обижают другие дети. Вроде бы дело житейское и нужно научить малыша, как отвечать на выпады сверстников. Но на самом деле хочется взять этих сверстников за шиворот и как следует встряхнуть. Напомнить, что на любое действие найдётся противодействие, уши оторвать за свою кровиночку. В конце концов, если родители не берут на себя труд воспитывать этих охламонов, должен же им кто-то объяснить, что они неправы.

Но гораздо хуже, когда ребёнка обижают взрослые. Какая-нибудь мамаша, считающая себя светочем по части воспитания детей, вдруг делает замечание вашему чаду. Или учительница в школе придирается на пустом месте, а уж то, что место пустое, вы предварительно убедились. Да просто хам встретился, хамы они такие, им что взрослый, что ребёнок. Вот в этом месте у любой нормальной мамы срывает покрышки и из воспитанной и благоразумной леди она превращается в разъярённого белого медведя. Вы бы хотели встретиться с разъярённым белым медведем? И я нет, так что не беритесь поучать чужих детей.

Бывают ситуации, когда до белого каления маму доводит и собственный ребёнок. Особенно подросший, впрочем, мелкий головорез тоже в состоянии взвинтить даже самую уравновешенную особу. Для этого отлично подходит способ под названием «Истерика в общественном месте». Вы наверняка не раз такое наблюдали: ребёнок катается по полу в магазине, а мама бьётся в бессильной ярости. И даже осуждали эту маму, нет бы спокойно поговорить с малышом, провести разъяснительную беседу в его рядах, так сказать. Сын одной моей знакомой, когда ему было около 3 лет, проделывал трюк с истерикой раз по десять в день.

У него были спокойные, интеллигентные родители, которые прочитали штук сто книг по воспитанию. Они общались и играли с ним по всем правилам. Но когда подкатил кризис 3 лет, никакое воспитание не играло роли, чуть что было не по его, он натурально начинал кататься по земле, сучить ногами и истошно орать, чаще всего «хочу-хочу» или наоборот «не хочу-у-у-у». Мама сдавалась не сразу. Но на пятой за день истерике приходила в неистовство. Святая женщина. Когда она доходила до предела, сын мгновенно успокаивался, видимо, чувствовал, что есть предел, за который даже любящую маму заводить не нужно. Потом он это благополучно перерос, теперь у него приближается подростковый возраст и каким он будет ещё неизвестно. Ведь подростки — это такие специальные дети, которые созданы для того, чтобы приводить родителей в ярость. Например, подросток хамит. Все подростки хамят, я написала про это примерно тысячу статей на разные ресурсы. Но вот мой собственный подросток смотрит на меня телячьим взглядом и на любой вопрос, вроде «отчего это у тебя тут, дитятко, двойка под конец четверти?» или «почему в твоей комнате бардак такой, что туда заходить страшно?» отвечает: «Ну? И чё такова?» На пятом «чё такова» я вспоминаю старое-доброе «я тебя породил, я тебя и убью» и начинаю понимать, что у Ивана Грозного пошло не так с его сыном. Тот небось тоже тянул «Ну, и чё такова» и выдувал несчастному царю в лицо пузырь от жвачки.

Кстати, способность подростка разводить кавардак везде, где он пройдёт, тоже доводит бедную маму до ручки. За моим ребёнком множатся бутылки от воды и холодного чая по всей квартире, однажды они захватят власть и выселят нас на улицу. Спросите, что может меня довести до амока за пять секунд? Пустая пластиковая бутылка в кресле! А вас нет?

Ну и ещё одна ситуация, которая способна вывести любую маму на околоземную орбиту — это намёки на то, что мама она так себе. Аргумент «Ты ж мать» очень любят приводить врачи районной поликлиники, незнакомые оппоненты в соцсетях и бабушка, которая считает, что вы все делаете неправильно. Ты мать, и ты должна, список, что именно должна — прилагается. А если вы этого не делаете, то какая вы тогда мать, ясно. Та, по которой ювенальная юстиция все слёзы пролила. И в этот момент в вас просыпается зверь, который с криком «Фаер», готов всё крушить.

Спокойно, вы абсолютно правы. А теперь дышите глубоко и считайте до десяти.