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15 уморительных шуток про мам и младенцев
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15 уморительных шуток про мам и младенцев 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Какие-то заставят улыбнуться, какие-то вздохнуть. Но, надеемся, в целом поднимут настроение.
Хорошо в декрете: утром проснулась, чай сделала. Вечером села — попила.
Не так страшны мамы дошколят, как они их рисуют.
Говорят, в декрете совсем нет времени на себя? Ерунда! Вскочила в 6 часов покормила, помыла, поиграла в «ладушки», приготовила обед, покормила, погуляла, уложила… Можно и причесаться!
Ма-ам, хочу водички…Ма-ам, почитай книжку…Ма-ам, где моё платье? «Как прекрасно быть мамой!» — подумал папа, лёжа на диване.
Если мама считает, что вы много едите и долго спите — это мама вашего мужа.
Просыпаюсь, жду, пока мама позовёт завтракать. И вдруг понимаю: мама — это я!
Нет, как мама убирала, гладила и готовила — никто не видел. А как села с чаем к компьютеру — все сразу пришли.
Хорошая мама всегда разрешит ребёнку облизать крем с венчика. Отличная мама — еще и выключит миксер.
Шапка — это то, что ребёнок надевает, когда маме холодно.
5 лет — мама знает всё. 10 лет — мама не всё знает. 18 лет — мама не знает вообще ничего. 22 года — а мама всё-таки кое-что знает. 25 лет — надо было слушать маму.
Декрет — такая работа, на которой начальника надо носить на руках.
Три стадии мужчины: агу — младенец, ага — подросток, угу — муж.
Кефир и селёдка! Авокадо и извёстка! Бананы и горчица! Любые гастрономические сочетания в кафе «Всё для беременных».
Одна серия «Маши и Медведя» — время, которого должно хватить на то, чтобы сходить в душ, поесть, вымыть посуду и убрать кубики с пола. Спецназ отдыхает!
Сказала мужу, что хочу в отпуск. Отправил в декретный. Такая обширная программа, даже спать некогда!
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