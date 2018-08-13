Полицейские нашли пропавших детей и вернули их родителям

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО совместно с коллегами из службы участковых уполномоченных полиции МО МВД России „Красносельское“ г. Москвы и представителями поискового отряда нашли несовершеннолетних детей и вернули их домой. Об этом рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов

По сообщению Ю. Титова, трое детей: брат и сестра 10 и 13 лет, а также их подруга 14 лет, ушли ночью из дома в поселке Вороновское. Обнаружив их отсутствие, отец детей обратился за помощью в полицию. Правоохранители сформировали поисковые группы, которые в течение двух дней обследовали близлежащие территории и места возможного нахождения детей. По Москве и Московской области были разосланы ориентировки. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подростки были найдены у метро Теплый стан и доставлены в территориальный отдел полиции, где их передали родителям.