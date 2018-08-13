Тимур Родригез: Мне важно иметь возможность снять майку и порадовать девушек в зале

38-летний Тимур Родригез на днях едва не лишил фанаток дара речи, скинув с себя футболку на одном из музыкальных фестивалей. Оголенный торс Родригеза привел поклонниц в состояние легкого помешательства.

— Тимур, раздевание на музыкальном фестивале получилось действительно ярким!

— Меня это радует. Мне важно иметь такую возможность — снять майку и порадовать девушек в зале, как я это сделал. Теперь меня просят раздеваться регулярно. Не обещаю. Тогда же это вышло спонтанно, потому что было действительно жарко!

— Но вообще вас в последнее время стало видно несколько меньше!

— Когда я открываю газеты или смотрю телевизор, понимаю: все, что интересует людей, не происходит в моей жизни. Я не развожусь, не напиваюсь, не устраиваю дебоши. У меня прекрасная жена, двое сыновей, недавно отдыхал с ними в Италии. Помимо семьи и творчества, занимаюсь собой. В зал не хожу, предпочитаю тренироваться дома. Отжимаюсь, поднимаю гантели… Мне важнее слышать комплименты в свой адрес, что я держу себя в форме, нежели читать, что я обрюзг и перестал выглядеть как молодой человек.

— Тимур, на одном спорте такой завидной формы, как у тебя, вряд ли добьешься!

— Никаких хирургических вмешательств я никогда не делал. Могу сходить увлажнить кожу, потому как в моей жизни огромное количество полетов. Я подхожу строго к своему рациону. Не ем хлеб, макароны, не пью молоко. Если вы почитаете огромное количество литературы, его категорически запрещено употреблять после 30 лет. Молоко не усваивается организмом. Еще отказался от сладкого.

— Это, наверное, непросто?

— Очень! Я — страшный сладкоежка! В 25 лет мог есть тоннами пирожное «Картошка», которое я просто обожаю, бисквиты и «Наполеон». Но сейчас отказываюсь от этих вещей! Также не ем яблоки и помидоры — в них содержатся кислоты, которые раздражают желудок. Отказался от фруктов — в них есть сахар, от которого, как известно, поправляются. Фрукты я заменил ягодами — они полезнее. Теперь я делаю упор на них. И стараюсь питаться небольшими порциями. Есть часто гораздо приятнее, чем три раза в день. И самое главное, что я усвоил для себя. Мне сказали: «Если хочешь обойтись без серьезных процедур еще лет десять, у тебя должен быть здоровый сон». Я не всегда могу себе позволить ложиться спать до двенадцати ночи, так как в это время часто выхожу на сцену. Но это делать нужно.

— Вы уже воспитываете двоих сыновей. О дочке не думаете с женой?

— Мы регулярно об этом думаем, потому что у нас об этом все спрашивают. Но мое глубокое убеждение: можно сколько угодно говорить, надо просто однажды сделать. Вот и все. Я считаю, что дети должны появляться в тот момент, когда это происходит само собой и легко. Кто-то планирует, высчитывает дни, но только не мы. У нас с женой все было спонтанно и классно. Мне кажется, это хорошая история, когда так происходит. То, какие получаются дети, напрямую показывает, какое удовольствие их родители получили в процессе.

— Но вы-то большое получили?

— Посмотрите на моих детей. Я думаю, это очевидно без слов.

— Какими успехами дети радуют своего звездного папу?