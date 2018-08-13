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Двое детей бегали по крыше и кричали в Черкесске
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Двое детей бегали по крыше и кричали в Черкесске 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Два мальчика бегали по крыше в Черкесске и попали на видео, сообщили очевидцы в Instagram.
По словам очевидцев, проказники облюбовали крышу многоэтажки на улице Космонавтов. Местные жители рассказали, что дети часто играют на высоте, и предполагают, что в одном из подъездов не закрыт люк, ведущий на крышу.
«Это было в районе 16-17 часов. Был сильный ветер, они там играли и ещё кричали детям вниз, так их и увидели. Может, кто узнает своих детей или знакомых и проведёт с ними беседу», — поделились подписчики сообщества.
Мнения комментаторов разделились. Одни считают, что для ребёнка нормально бегать по крышам, а запреты лишают мальчиков детства и приводят к зависимости от гаджетов. Другие переживают за детей и не считают крышу подходящим местом для игр.
Публикация от ЧП Карачаево-Черкесия (@chp_kchr) 11 Авг 2018 в 9:01 PDT
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