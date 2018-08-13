Четырехлетний ребенок утонул в домашнем бассейне в Красноярском крае

Следственный комитет Красноярского края проводит проверку по факту гибели четырехлетнего мальчика, который утонул в бассейне во дворе частного дома в Березовском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

«По предварительным данным, мальчик в надувных нарукавниках и маске для плавания купался в детском полимерном бассейне, заполненном водой на 70 сантиметров, находящемся на придомовом участке частного дома, расположенного в деревне Кузнецово», — пояснили в ведомстве.

Известно, что родители ребенка находились неподалеку. То, что мальчик не подает признаков жизни, заметила бабушка. Ребенка вытащили из воды и пытались реанимировать самостоятельно до приезда медиков, однако спасать ребенка было поздно. Приехавшие на место врачи зафиксировали смерть малыша.

Сейчас тело мальчика отправлено на судмедэкспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение.