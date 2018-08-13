В Красноярском крае ребенок утонул в детском надувном бассейне

В Красноярском крае начата проверка по факту смерит 4-летнего ребенка в детском надувном бассейне, сообщили в регионально Следственном комитете

Инцидент произошел 11 августа на территории частного домовладения в деревне Кузнецово. По версии следствия, мальчикв надувных нарукавниках и маске для плавания купался в детском полимерном бассейне, который был заполнен водой на 70 см. Родители ребенка в этот момент находились неподалеку. Тело мальчика обнаружила бабушка, которая увидела, что внук не подает признаков жизни. Сразу же была вызвана скорая помощь, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.

«В настоящее время опрашиваются знакомые семьи, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.