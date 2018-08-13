Ещё
В Красноярском крае ребенок утонул в детском надувном бассейне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Красноярском крае ребенок утонул в детском надувном бассейне 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае начата проверка по факту смерит 4-летнего ребенка в детском надувном бассейне, сообщили в регионально Следственном комитете.
Инцидент произошел 11 августа на территории частного домовладения в деревне Кузнецово. По версии следствия, мальчикв надувных нарукавниках и маске для плавания купался в детском полимерном бассейне, который был заполнен водой на 70 см. Родители ребенка в этот момент находились неподалеку. Тело мальчика обнаружила бабушка, которая увидела, что внук не подает признаков жизни. Сразу же была вызвана скорая помощь, однако спасти мальчика не удалось. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.
«В настоящее время опрашиваются знакомые семьи, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.
АиФ Красноярск: последние новости
Красноярцев возмутил мужчина, моющий машину на пляже Чем обычная плесень отличается от сыра с плесенью? В День физкультурника красноярцы устроили гонки на офисных креслах
Женский форум  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки123
Водянову раскритиковали за морщинистые колени3
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»16
Одна из самых ярких пар «Дом-2» подала на развод6
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:42
Близкие поставили крест на замужестве Ротару
Звёзды
02:17
Психиатр: Анджелина Джоли больна дисморфоманией
Звёзды
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение