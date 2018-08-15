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ГФС рассказала, какие налоги перестанут платить украинцы
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ГФС рассказала, какие налоги перестанут платить украинцы 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые вступят в действие 28 июля.
Также нововведения предусматривают, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования, сообщает УНН.
Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
Право на ее получение имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.
«Соответственно если человек платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в фискальную службу для получения налоговой скидки», — пояснили в региональном подразделении Государственной фискальной службы.
Указанные изменения будут действовать для получения налоговой скидки за 2018 год. Таким образом, граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Ранее издание Украина.ру упоминало также, что в стране вступили в силу новые правила временного вывоза детей за границу, согласно которым один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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