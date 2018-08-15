ГФС рассказала, какие налоги перестанут платить украинцы

Соответствующая норма закреплена в изменениях в Налоговый кодекс, которые вступят в действие 28 июля.

Также нововведения предусматривают, что в перечень расходов, которые можно включить в налоговую скидку, относятся средства, уплаченные в пользу отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего образования, сообщает УНН.

Раньше такое право предоставлялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Право на ее получение имеют только члены семьи первой степени родства, то есть — муж, жена, дети, родители.

«Соответственно если человек платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в фискальную службу для получения налоговой скидки», — пояснили в региональном подразделении Государственной фискальной службы.

Указанные изменения будут действовать для получения налоговой скидки за 2018 год. Таким образом, граждане должны подать декларацию о полученных доходах с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Ранее издание Украина.ру упоминало также, что в стране вступили в силу новые правила временного вывоза детей за границу, согласно которым один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.