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«Крутая семейка!» Екатерина Вилкова показала счастливые семейные фото
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«Крутая семейка!» Екатерина Вилкова показала счастливые семейные фото 

nn.ru 1 час назад
Екатерина Вилкова с мужем актером Ильей Любимовым и их детьми — Павлой и Петром вместе отправились отдыхать. Счастливая мама и жена делится с поклонниками совместными фото и вызывает у них восторг.
— Крутая семейка! — написала под фото donetskaya_tany.
— Счастье выглядит именно так, как на Ваших фотографиях. Счастья и здоровья Вашей красивой семье! — пишет ovmarus.
— Супер родители! — отзывается zoyka77777.
— Очень позитивное фото, — отмечает ewgenia.den.
— Офигенная семья, — хвалит davidenko_love.
— Мурашки от фото и слезы счастья! Это так трогательно, — делится эмоциями _vilkova_svetlana777.
Дочку Екатерины Павлушу подписчики зовут копией мамы.
А «самого крутого маленького мужика», как зовет его мама, находят очень похожим на папу.
Дети помогают родителям пополнять семейный альбом.
А они не прекращают веселиться и пока малыши спят.
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