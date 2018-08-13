«Крутая семейка!» Екатерина Вилкова показала счастливые семейные фото

Екатерина Вилкова с мужем актером Ильей Любимовым и их детьми — Павлой и Петром вместе отправились отдыхать. Счастливая мама и жена делится с поклонниками совместными фото и вызывает у них восторг.

— Крутая семейка! — написала под фото donetskaya_tany.

— Счастье выглядит именно так, как на Ваших фотографиях. Счастья и здоровья Вашей красивой семье! — пишет ovmarus.

— Супер родители! — отзывается zoyka77777.

— Очень позитивное фото, — отмечает ewgenia.den.

— Офигенная семья, — хвалит davidenko_love.

— Мурашки от фото и слезы счастья! Это так трогательно, — делится эмоциями _vilkova_svetlana777.

Дочку Екатерины Павлушу подписчики зовут копией мамы.

А «самого крутого маленького мужика», как зовет его мама, находят очень похожим на папу.

Дети помогают родителям пополнять семейный альбом.

А они не прекращают веселиться и пока малыши спят.