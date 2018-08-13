Ещё
Минпросвещения РФ предоставит НКО гранты на оказание помощи родителям детей с ОВЗ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минпросвещения РФ предоставит НКО гранты на оказание помощи родителям детей с ОВЗ 

Навигатор образования 46 минут назад
Фото: Навигатор образования
По информации пресс-службы Министерства просвещения РФ, ведомство планирует направлять в регионы из федерального бюджета субсидии с целью предоставления грантов для некоммерческих организаций (НКО), которые будут обязаны оказывать психолого-педагогическую, консультативную и методическую помощь родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и педагогам.
Центры по оказанию помощи родителям детей с ОВЗ / https://www.gov.spb.ru/
Предполагается, что помощь будут оказывать в специально организованных для этого центрах поддержки, где профессионалы объяснят, как правильно заниматься развитием детей с инвалидностью и ОВЗ, работать с подростками с девиантным поведением, помогать приёмным родителям в решении вопросов воспитания детей-сирот и многое другое. Центры планируют открыть до 2024 года в рамках подпроекта «Современные родители» национального проекта «Образования». При этом данные организации также будут нацелены на выявление одарённых детей и подготовку рекомендаций для их родителей по продолжению дальнейшего обучения юных талантов в образовательных центрах наподобие «Сириуса». Стоит напомнить, что упомянутый нацпроект был утверждён указом Президента РФ в мае 2018 года. В его структуре 9 проектов федерального уровня, в том числе и подпроект «Современные родители».
Навигатор образования: последние новости
«Единая Россия»: плата за детские сады в регионах РФ резко увеличилась ТРИЗ-РТВ-технология раннего развития Работа педагога: не только обучать, но и воспитывать
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки121
«Жить вчетвером в однушке невыносимо»10
Асмус устроила провокацию с беременной Мельниковой
Бриджит Нильсен удивила фигурой после пятых родов1
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику2
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение