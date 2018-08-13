Минпросвещения РФ предоставит НКО гранты на оказание помощи родителям детей с ОВЗ

По информации пресс-службы Министерства просвещения РФ, ведомство планирует направлять в регионы из федерального бюджета субсидии с целью предоставления грантов для некоммерческих организаций (НКО), которые будут обязаны оказывать психолого-педагогическую, консультативную и методическую помощь родителям школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и педагогам.

Центры по оказанию помощи родителям детей с ОВЗ / https://www.gov.spb.ru/

Предполагается, что помощь будут оказывать в специально организованных для этого центрах поддержки, где профессионалы объяснят, как правильно заниматься развитием детей с инвалидностью и ОВЗ, работать с подростками с девиантным поведением, помогать приёмным родителям в решении вопросов воспитания детей-сирот и многое другое. Центры планируют открыть до 2024 года в рамках подпроекта «Современные родители» национального проекта «Образования». При этом данные организации также будут нацелены на выявление одарённых детей и подготовку рекомендаций для их родителей по продолжению дальнейшего обучения юных талантов в образовательных центрах наподобие «Сириуса». Стоит напомнить, что упомянутый нацпроект был утверждён указом Президента РФ в мае 2018 года. В его структуре 9 проектов федерального уровня, в том числе и подпроект «Современные родители».