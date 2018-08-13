После скандала с наркотиками: чем сейчас занимается Милана Кержакова?

Все началось с того, что в прямом эфире Instagram Милана (24) заявила, что ее муж похитил у нее ребенка и запрещает видеться с ним. «Ситуация такова, что я не могу видеть своего ребенка, потому что моего ребенка забрали. Сделал это мой еще действующий муж. К сожалению, он не дает мне никаких контактов и связи с моим сыном, ничем это не объясняя… Чтобы увидеть своего сына мне нужно доказать социальную вменяемость. Я не знаю, как мне ее доказывать», — призналась жена футболиста.

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Тогда в игру вступила Яна Рудковская (43): «Хочется, чтобы Милана, которой я неоднократно пыталась помочь решить мирным путём с Сашей конфликт и определить место проживание ребёнка исключительно с матерью, в следующем своём прямом эфире рассказала, где она провела 4,5 месяца и почему все это время её новорожденный ребёнок провёл с нянями, а не с ней, где она находилась все это время, с 13 февраля и по позавчерашний день», — заявила продюсер.

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Позже Милана написала огромный пост в Instagram, в котором призналась в наркозависимости и извинилась за клевету на мужа. «Друзья, я хочу признаться во всем, так как под этой фотографией нельзя писать уже другое. Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребёнок был с нянями, и я лечилась от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом ….. Саша помогал мне решать эту проблему, он действительно против всего этого боролся, в то время я ничего не слышала и не видела, пелена горя была перед моими глазами, такое наверное не один мужчина не выдержит. Мне очень помогала Яна Рудковская, давала мудрые советы!» (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. Ред.) — призналась девушка.

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Казалось бы, на этом скандал закончился, но Милана оказалась в немилости у подписчиков. И девушка решила улететь и восстановиться в Таиланд (кстати, она написала, что это было их общее решение с мужем). Судя по всему, реабилитация даётся Милане с трудом. Сегодня она опубликовала новый пост: «На самом деле у меня каждый день ощущение того, что никакого смысла и развития в жизни больше нет, и что я собственными руками всю ее и загубила. Не знаю, как будет дальше, но пока всё, что я делаю, я делаю для благополучия своей семьи, хотя, честно говоря, мне кажется, что ничего хорошего уже не будет. Как-то так…» (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим. Ред.). Подписчики сразу же посоветовали девушке оторваться от социальных сетей и больше времени посвятить чтению и отдыху.

Напомним, слухи о проблемах в семье Кержаковых появились еще полгода назад, когда футболиста заметили в компании другой женщины. В мае Милана заявила о разводе, написав под фото в своем Instagram: «Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, не достойный уважения человек. Увы!».

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