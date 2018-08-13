Светлана Светикова показала видео про нежные отношения сыновей

Милан и Кристиан очаровали поклонников звезды.

Российская эстрадная певица, актриса, артистка мюзиклов Светлана Светикова поделилась с подписчиками милым видео. Ее сыновья, Милан и Кристиан, обнимают друг друга. Старший, четырехлетний Милан, трогательно защищает братика от мяча. Однако некоторые поклонники раскритиковали звездную маму.

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

12 Авг 2018 в 12:50 PDT Случайно поймали этот момент ❤️ Старший, с температурой … встал на защиту младшего 😅 сколько нежности…

— подписала видео Светлана.

Фолловеры негодуют: «Как можно подпустить больного ребенка к здоровому?», «Мдааа… хотите двух больных детей?», «А где повязка у Милана? Вам малыша не жалко?»

Правда, нашлись и те, кто встал на защиту певицы: «А вы сами, когда болеете, повязку надеваете?», «Конечно, малыш под очень надежной защитой. Старший братик не будет считаться со своим самочувствием, он просто защитит».

Напомним, сейчас Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком . В 2013 году у пары родился сын Милан. Младший малыш Кристиан появился на свет в конце сентября 2017 года.

Кстати, недавно певица делилась с подписчикам, как она приводит себя в форму после рождения второго сына. В официальной фан-группе «ВКонтакте появился видеоролик, где звездная мама подробно рассказывает и показывает свои домашние тренировки. Часть упражнений Светлана Светикова выполняет со свободным весом, а для большинства вместо утяжелителей берет своего маленького сына.

Публикация от Svetlana Svetikova 🌱 (@svetikova_music)

16 Июл 2018 в 3:00 PDT Поклонники были в приятном шоке от того, как работает над собой звездная мама. „Света, вы такая красивая ❤️❤️❤️ фигура мечты! Вашу фотографию надо приклеить на самое видное место для мотивации. Или на холодильник 😁“, „Света, спасибо огромное за видео! Спасибо, что находите время на нас❤️“, „Ты для меня супер мама в пример👌🏻👍🏻буду у тебя учиться!🙏🏻❤️“, „Ну, Света, такая Вы классная👍👍👍😍и не скажешь, что мама двоих деток)“, „Света спасибо за видео, есть чему поучиться у тебя! Молодец!😊“, „Фигурка у Вас очень красивая💪💪✌“, — прокомментировали подписчики артистки в соцсетях.

Фото: Instagram