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Семья Бекхэмов наслаждается отдыхом на Бали
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Семья Бекхэмов наслаждается отдыхом на Бали 

Eva.ru 32 минуты назад
Фото: Eva.ru
Если кто-то хочет увидеть, как выглядит настоящее семейное счастье, то ему пора отправиться в микроблоги четы Бекхэмов. Виктория и Дэвид устроили себе и детям настоящие каникулы на Бали. Красочными и пропитанными теплотой семейных уз фотографиями знаменитые британцы активно делятся со своими поклонниками.
За девятнадцать лет брака 44-летней Виктории и ее 43-летнему супругу Дэвиду Бекхэму несчетное количество раз приписывали развод, но супруги продолжали вместе бывать на публике и время от времени радовать мир появлением очередного наследника.
Сегодня в семье одного из лучших футболистов за всю историю британского спорта растет три сына и одна чудесная дочь. Отец, оставив карьеру на поле, старается максимально много времени проводить с детьми. Новые счастливые снимки Бекхэма то и дело появляются в социальных сетях.
Не отстает от супруга и Виктория. Женщина являет собой некий идеальный образ для современного общества. Она сделала карьеру на сцене, покорила мир моды и при всем при этом является многодетной матерью, чьи дети не обделены вниманием и любовью. Сыновья любит миссис Бекхэм так сильно, что старший Бруклин даже сделал себе татуировку, посвященную матери.
И вот сейчас все дружное семейство Бекхэмов в полном составе отправилось на августовские каникулы. Виктория и Дэвид увезли детей на Бали. К родителям и младшим детям присоединился даже 19-летний Бруклин, оставивший Нью-Йорк с его красавицами ради тихого семейного счастья под крылом у мамы.
В сториз своих Инстаграм-аккаунтов звездные супруги регулярно делятся трогательными моментами семейного путешествия. Так, например, стало известно, что Бекхэмы весело покатались на лодках и побывали на водопаде, а потом посетили вечернее праздничное шоу, где насладились национальными танцами аборигенов.
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