Бросивший жену и ребенка известный певец оправдался в эфире Первого канала

Певец Сергей Трофимов рассказал о непростом периоде в своей жизни. Он решил уйти из семьи и необходимо было сообщить об этом дочери -подростку.

Сергей стал героем программы Юрия Николаева «Честное слово», выходящей на Первом канале . Артист поведал, что с первой женой Натальей расставаться ему было очень тяжело. У них была совместная 15-летняя дочь Анна, которой необходимо было рассказать, что мама и папа больше не будут вместе.

"Честно говоря, я ждал сколько мог. Понимаете, это все слова, что ты живешь ради детей с тем, кого не любишь. Это все чувствуется, и обмануть никого не получается. Я сказал дочери прямо: «Я встретил человека, которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я ухожу», — оправдался Сергей Трофимов.

Артист пытался быть максимально открытым и честным, поэтому со временем ему удалось наладить отношения с дочерью. Теперь наследница всем делится с отцом. Трофимов знаком практически со всеми ее ухажерами. Также Анна нашла общий язык со своими сводными обратом и сестрой. «Анютка, старшая, очень трепетно относится к Лизавете. Поначалу она, конечно, переживала то, что мы расстались с мамой ее. Но сейчас, когда она стала взрослая, она стала многое понимать», — поделился Трофим.

Примечательно, что с женщиной, ради которой он оставил Наталью, артист жизнь так и не связал. В 2003 году он познакомился с будущей супругой Анастасией. У пары двое детей — Иван и Лиза. Трофимов очень дорожит этими отношениями и считает, что ему крупно повезло. «И первая была потрясающая женщина, а вторая… вот только благодаря Настюхе я и живу. У нас отношения больше, как у любовников, потому что мы редко видимся. Не знаю, если бы я каждый день приходил домой, это требовало бы еще более философского отношения к миру», — рассказал Сергей.