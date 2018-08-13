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Трое детей могут оказаться на улице из‐за ипотеки покойной матери
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Трое детей могут оказаться на улице из‐за ипотеки покойной матери 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мать умерла и оставила троих детей, проживающих в деревне Дубровка Красноармейского района Челябинской области, с долгом по ипотечному кредиту. Теперь банк требует изъять не оплаченное до конца жилище в свою пользу. Омбудсмены борются за признание детей банкротами, что спасет их от выселения. Об этом сообщило ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.
В 2015 году умерла мать троих детей и бывшая супруга Алексея Березина, с которым она официально развелась еще в 2009 году. Отец взял опеку над детьми. Но за два года до смерти, то есть в 2013 году, женщина оформила в банке ипотеку на квартиру.
Через полгода после смерти матери дети вступили в права наследования ипотечным жилищем. По объективным причинам и в силу возраста выплачивать самостоятельно необходимую сумму банку они не в состоянии.
Кредитная организация оказалась не склонна разбираться в перипетиях семейной драмы челябинской семьи и потребовала немедленного изъятия ипотечной квартиры в свою пользу в качестве компенсации за неоплаченный долг по кредиту.
Красноармейский челябинский областной суд постановил взыскать задолженность по ипотечному договору и забрать квартиру. Однако в настоящее время это решение не вступило в законную силу.
Информация дошла до уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она обратилась к местному региональному омбудсмену Маргарите Павловой с просьбой разобраться в ситуации. Омбудсмены привлекли к ситуации эксперта по долгам — юриста Вячеслава Курилина. Он предложил признать детей банкротами. Это позволит гасить долг без пени и, главное, не отдавать квартиру.
Отец детей как их официальный представитель после консультации с Курилиным обратился в районный суд с апелляционной жалобой. В четверг, 16 августа, состоится повторное заседание суда.
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