Жительница Подмосковья родила 9‐го ребенка в Королевском роддоме

В Королевском роддоме пациентка стала мамой в девятый раз, ребенок родился 10 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, беременность и роды проходили без осложнений. Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо.

«Пациентка родила здорового мальчика весом 3350 граммов. Это уже девятый ребенок в семье. С удовольствием отмечу, что все остальные дети появились на свет также в Королевском родильном доме», — рассказал Дмитрий Марков

Московская область продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Ежегодно в регионе рождается более 90 тысяч детей. В Подмосковье полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов.