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Жительница Подмосковья родила 9‐го ребенка в Королевском роддоме
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Жительница Подмосковья родила 9‐го ребенка в Королевском роддоме 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Королевском роддоме пациентка стала мамой в девятый раз, ребенок родился 10 августа. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
По его словам, беременность и роды проходили без осложнений. Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо.
«Пациентка родила здорового мальчика весом 3350 граммов. Это уже девятый ребенок в семье. С удовольствием отмечу, что все остальные дети появились на свет также в Королевском родильном доме», — рассказал Дмитрий Марков.
Московская область продолжает занимать первое место по рождаемости в Центральном федеральном округе. Ежегодно в регионе рождается более 90 тысяч детей. В Подмосковье полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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