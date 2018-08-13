Мария Бутырская: «У кого-то на участке сад, а у нас футбольное поле»

Фигуристка вместе с мужем, хоккеистом Вадимом Хомицким , воспитывают троих детей. Двое из них уже школьники и юные спортсмены. В преддверии учебного года спортсменка рассказала WomanHit.ru о тренировках, учебе и доме мечты

Мария , расскажите, как проводите последний месяц лета?

— Вот съездили в Турцию и уже забыли, каково это — отдыхать. У нас даже летом у детей сплошные тренировки. К тому же я работаю, муж пашет. Старший сын сегодня улетел на сборы. Отдыхает только один, самый маленький, которому год и два. Вот ему повезло. (Смеется.)

— Ваши дети учатся в каких-то особых школах?

— Дочь Саша пошла в третий класс, учится в обычной государственной школе, недалеко от дома — выбирали территориально. Нам очень повезло с учительницей, она человек такой хорошей старой закалки, дети все ее просто обожают. Старший пойдет в пятый класс. Он хоккеист. Способность у него, наверное, есть к образованию. Но он настолько устает на тренировках… В общем, дети не круглые отличники, но стараются.

— Как известно, ваша дочь делает успехи в большом теннисе. Как часто она тренируется?

— Каждый день по два часа. Иногда бывает неделя совсем без выходных. У нее раз в неделю турниры. Не могу пока ее приучить к тренировочному процессу — наверное, это придет для нее чуть позже. Но турниры ей очень нравятся.

— С такой большой семьей, наверное, лучше жить за городом?

— Мы хотели купить квартиру рядом с моей мамой и рядом с работой, в Крылатском. Нашли подходящее жилье и уже начали оформлять покупку. И пока все это оформляли, наш риелтор сбросил нам предложение по поводу дома. Мы приехали и сразу в него влюбились, поняли, что в квартире жить больше не хотим. Так мы перебрались в таунхаус в восьмистах метрах от МКАД. Правда, ремонт не заканчивается никогда. Родился Гордей — сделали ему комнату. Раньше у нас были только душевые, пришлось сделать ванную, все перестроить. А на участке целое футбольное поле, где муж и сын постоянно играют в футбол. Так что у кого-то сад, у кого-то сосны. А у нас на участке идет тренировочный процесс.