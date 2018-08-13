Ещё
Очередная трагедия в Приангарье. Маленький мальчик выпал из окна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Очередная трагедия в Приангарье. Маленький мальчик выпал из окна 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия произошла в одном из домов в переулке 5-й Советский в столице Приангарья. Четырехлетний мальчик в какой-то момент остался без присмотра взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. Итог предсказуем — малыш выпал из окна и разбился. Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате и занималась домашними делами. Семья, в которой воспитывался ребенок, благополучная, на учете в ПДН не состояла. Погибший был единственным ребенком в семье.
Напомним, что это не единственный подобный случай. Несколько дней назад из окна многоэтажного дома в Иркутске выпал двухлетний мальчик. К счастью малыш остался жив и сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Всего с начала этого года в Приангарье зарегистрировано 23 случая выпадения детей из окон.
Фото: pxhere.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Женщина родила ребенка прямо на борту»: в Ростове экстренно сел самолет Ку-клукс-клан заманивает детей в свои ряды с помощью конфет Голодный ребенок умер, перепутав наркотики с хлопьями
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»12
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки121
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику25
Одна из самых ярких пар «Дом-2» подала на развод5
Виторган показал жену в купальнике после родов13
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
00:42
Когда «бывший» не отпускает: личная история
Любовь
03:45
Матильда Шнурова закрутила роман с банкиром?
Звёзды Шоу-бизнес
04:55
Почему мужчина не выбрал вас
Любовь
00:40
Проклятие Кардашьян: как сестры губят своих мужчин
Звёзды
14:42
Ошибки на кухне, которые провоцируют болезни
Здоровье
00:46
Как все-таки правильно наносить консилер
Красота
00:52
155-килограммовая модель показала свои тренировки
Звёзды
00:11
Васильев раскритиковал кулек на груди Бородиной
Звёзды
04:03
Сколько и за что получает Бузова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение