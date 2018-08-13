Очередная трагедия в Приангарье. Маленький мальчик выпал из окна

Трагедия произошла в одном из домов в переулке 5-й Советский в столице Приангарья. Четырехлетний мальчик в какой-то момент остался без присмотра взрослых и, забравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку. Итог предсказуем — малыш выпал из окна и разбился. Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть ребенка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в момент происшествия мать мальчика находилась в другой комнате и занималась домашними делами. Семья, в которой воспитывался ребенок, благополучная, на учете в ПДН не состояла. Погибший был единственным ребенком в семье.

Напомним, что это не единственный подобный случай. Несколько дней назад из окна многоэтажного дома в Иркутске выпал двухлетний мальчик. К счастью малыш остался жив и сейчас находится в больнице под присмотром врачей. Всего с начала этого года в Приангарье зарегистрировано 23 случая выпадения детей из окон.

Фото: pxhere.com.