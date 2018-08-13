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Игорь Акинфеев: «На первые премиальные купил телефон»
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Игорь Акинфеев: «На первые премиальные купил телефон» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что значит для него быть капитаном.
— Это ответственность перед большим количеством людей, — сказал Акинфеев. — Ты должен быть лидером, должен помогать ребятам. Быть неким вожаком, за которым все должны тянуться.
— Ваши лучшие сборы?
— Таких нет сборов. Как они могут быть лучшими? Лучшие сборы — это выходные, отпуск (улыбается).
— Самый лучший отпуск?
— С семьей. Все остальное становится скучно через два дня. Когда дети и жена рядом — это самое святое, самое лучшее.
— Что сделали с первой зарплатой?
— Ну, конечно, первую зарплату отдал родителям. А на первые премиальные, как сейчас помню, купил телефон — Nokia 8310. Он тогда был в фаворе.
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