Игорь Акинфеев: «На первые премиальные купил телефон»

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что значит для него быть капитаном.

— Это ответственность перед большим количеством людей, — сказал Акинфеев. — Ты должен быть лидером, должен помогать ребятам. Быть неким вожаком, за которым все должны тянуться.

— Ваши лучшие сборы?

— Таких нет сборов. Как они могут быть лучшими? Лучшие сборы — это выходные, отпуск (улыбается).

— Самый лучший отпуск?

— С семьей. Все остальное становится скучно через два дня. Когда дети и жена рядом — это самое святое, самое лучшее.

— Что сделали с первой зарплатой?

— Ну, конечно, первую зарплату отдал родителям. А на первые премиальные, как сейчас помню, купил телефон — Nokia 8310. Он тогда был в фаворе.