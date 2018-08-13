Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду?

Первый день в детском саду может вылиться в истерику у ребёнка: мама ушла, вокруг чужие взрослые и дети. Как помочь своему малышу быстрее привыкнуть к детсаду, чтобы он шёл туда с удовольствием?

Рекомендации для родителей дали специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Создать у ребёнка радостное ожидание похода в детский сад. Если есть возможность, следует сходить на игровую площадку учреждения, познакомиться с воспитателем, посмотреть, какие красивые и интересные игрушки есть в группе.

Заранее приучить ребёнка к самостоятельности. Если малыш сам умеет есть, застёгивать одежду и прибирать игрушки, ему гораздо проще адаптироваться к новым условиям, где рядом нет мамы. Напротив, дети, которых дома слишком опекают, очень тяжело переносят даже короткую разлуку.

Уделять больше времени. Малыш несколько часов провёл без мамы, и ему хочется знать, что в остальное время она будет рядом. Здорово, если есть возможность каждый день после детсада играть с ребёнком или читать ему книги.

Интересоваться успехами малыша. Забирая ребёнка из детсада, спросите, с кем он играл, что ему понравилось, обратите его внимание на положительные стороны. Не забывайте хвалить своего ребёнка за самостоятельные действия, за рисунки и поделки.

Чего делать нельзя:

Резко менять режим дня ребёнка в выходные дни. Если в будни вы встаёте около 6 часов утра, чтобы успеть отвезти малыша в группу, то в субботу и воскресенье не стоит позволять ему спать до обеда — такие перепады не пойдут на пользу. «Наказывать» детским садом. «Оставлю тебя тут на ночь, если продолжишь капризничать», «Будешь так себя вести, в субботу не в парк поедем, а в детсад тебя отведу», — после таких фраз у ребёнка вряд ли появится тяга к месту, которым его пытаются запугать. Одевать не по погоде. Иногда родители кутают детей в одежду, надеясь таким способом уберечь их здоровье, но добиваются обратного — малышам становится некомфортно, они потеют и быстрее простужаются. А любые неприятные ощущения во время посещения детсада формируют у ребёнка негативное отношение к нему. В период адаптации не стоит отучать ребёнка от соски и укачивания.

Ещё одно препятствие к адаптации в детском саду — частые болезни. Иногда дети подхватывают простуды и насморки едва ли не в первые дни в группе.

«Лучший способ избежать многочисленных болезней в период адаптации к детскому саду — закаливание. Приступать к закаливающим процедурам лучше всего летом. Сделать это проще всего: пусть малыш больше времени проводит на свежем воздухе, купается в природных водоемах, бегает босиком. Важно, не забросить это «полезное дело», когда лето закончится. Пусть ребенок ходит дома босиком, моет посуду, играет с водой. Собираясь на прогулку, одевайте его по погоде. Замечательно, если вы организуете регулярные посещения бассейна», — советуют в управлении Роспотребнадзора.