Самая любимая и лучшая девочка. Опубликованы новые фотографии пропавшей Маши Ложкарёвой

Самая любимая и лучшая девочка. Опубликованы новые фотографии пропавшей Маши Ложкарёвой

В социальной сети опубликованы новые фотографии Маши Ложкарёвой.

«Вот она такая, моя Маша…. Самая любимая и самая лучшая девочка…

У нас с ней планов громадьё…» — написала её мама Галина Смирнова

Девочка пропала 1 августа. Маша уехала кататься на велосипеде из СНТ «Борок», Кстовский район и пропала. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Маши, просим сообщать по телефону горячей линии отряда 8 (831) 291-51-51 или в полицию 102.