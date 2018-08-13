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Самая любимая и лучшая девочка. Опубликованы новые фотографии пропавшей Маши Ложкарёвой
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Самая любимая и лучшая девочка. Опубликованы новые фотографии пропавшей Маши Ложкарёвой 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Самая любимая и лучшая девочка. Опубликованы новые фотографии пропавшей Маши Ложкарёвой
В социальной сети опубликованы новые фотографии Маши Ложкарёвой.
«Вот она такая, моя Маша…. Самая любимая и самая лучшая девочка…
У нас с ней планов громадьё…» — написала её мама Галина Смирнова.
Девочка пропала 1 августа. Маша уехала кататься на велосипеде из СНТ «Борок», Кстовский район и пропала. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Маши, просим сообщать по телефону горячей линии отряда 8 (831) 291-51-51 или в полицию 102.
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