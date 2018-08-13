Гендерные стереотипы, которые ненавидят мамы мальчиков

И папы, наверняка, тоже. Но они же мужчины, им вообще нельзя проявлять чувства.

Как в голове современного общества укладываются идеи о равноправии и понятия о «настоящести» девочек и мальчиков?

Он же мальчик — надо уступать девочкам!

Площадка, качели, пухлощекий карапуз двух лет упоенно качается туда–сюда. Девочка такого же возраста становится рядом и требует своей порции «кач-кач». «Дай покататься принцессе, ты же мальчик!», — кокетливо просит девочкина мама. «Уступи, ты же мужик», — давит спохватившийся папа. «Мужик» рыдает и мертвой хваткой вцепляется в качели. Он не понимает, в чем провинился. Папа, похоже, тоже, но не хочет казаться родителем эгоиста. Откуда взялся посыл про «девочкам надо уступать»? Помогать таскать тяжести — ладно, понятно, хотя лет до 12 девочки и мальчики по силе не уступают друг другу. Это, допустим, подготовка ко взрослой жизни, где половое развитие приведет к половому же различи. Но какое отношение к гендеру имеют качели, совочек, последняя конфета в вазочке?

Он же мальчик — ему нельзя плакать!

Печаль всех современных психологов — запрет на выражение чувств, наложенный на мужчин с самого детства. Нельзя плакать и переживать, жаловаться, уставать, расстраиваться, быть слабым. Стисни зубы. терпи и молчи. Нет-нет, инфаркт в пятьдесят можно — это вот по-мужски!

Он же мальчик — какие могут быть наряды!

Вольный перепев «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». А вот делать маникюр, интересоваться модой, стильно стричься, следить за ногтями — это все, знаете, блажь и недостойно настоящего представителя сильной половины человечества. Кто не верит — пусть посмотрит на портреты полководцев XVIII века.

Девочкам — розовый. мальчикам синий, черный, серый и хаки. Короткая стрижка под машинку. Полное равнодушие к маркам и трендам. Костюм — на свадьбу и выпускной. Чего перед зеркалом вертишься, ты же пацан!

Он же мальчик — надо ухаживать за девочками!

Мальчик — это рыцарь, а без прекрасной дамы здесь никак. Он непременно должен быть влюблен в какую-нибудь соседку по парте, а еще лучше — по горшку. Чтобы мама ее с придыханием говорила дочке: «Сашенька — твой жених. Вырастите и поженитесь, да? Алло, Галочка…»

Он же мальчик, пусть играет в футбол и машинки!

И, конечно, отдельная боль — это гендерные товары, от конструкторов до раскрасок. Мальчикам положены: машинки, солдаты, супергерои, строители. Ну, унисексный доктор еще куда ни шло. Повар, парикмахер, ветеринар — нет-нет-нет. И пусть даже не пробует просить кукольную коляску на детской площадке! Лет через двадцать покатаешь. И попробуй скажи, что это не по-мужски. Что за глупости!